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İran Cumhurbaşkanı’nın Ankara ziyareti iptal oldu

Bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi planlanan İran Cumjhurbaşkanı Reisi'nin ziyareti iptal oldu.

14:56 - 28/11/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Kasım’da duyurduğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 28 Kasım’daki ziyareti iptal oldu.

Fransız haber ajansı AFP’nin duyurduğu haberde, Reisi’nin ziyaretinin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Açıklamada ziyaretin iptal edilmesinin sebebi belirtilmedi.



#İran
#İbrahim Reis
#Recep Tayyip Erdoğan
15 dakika önce
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