İran Cumhurbaşkanı’nın Ankara ziyareti iptal oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.