İran Cumhurbaşkanı’nın Ankara ziyareti iptal oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Kasım’da duyurduğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 28 Kasım’daki ziyareti iptal oldu.
Fransız haber ajansı AFP’nin duyurduğu haberde, Reisi’nin ziyaretinin gerçekleşmeyeceği belirtildi.
Açıklamada ziyaretin iptal edilmesinin sebebi belirtilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Özbekistan'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan, İslam dünyasının İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini ifade etti.
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile Filistin’deki gelişmelere ilişkin istişarede bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Filistin halkının öldürülmesinin devam etmesinin dünyadaki tüm özgür ulusların öfkesine sebep olduğunu belirterek bunun bölge ötesi sonuçlar doğuracağını ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.