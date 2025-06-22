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Irmakta balık tutan gencin feci ölümü

Irmakta balık tutan gencin feci ölümü

22:2422/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
AA
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Curi Irmağı
Curi Irmağı

Ordu'da Curi Irmağı'nda balık tutmaya çalışan 17 yaşındaki genç, oltasının elektrik teline takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ırmakta balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi'ndeki Curi Irmağı'nda balık tutmaya çalışan Birol Küçük'ün (17) oltası elektrik teline takıldı.

Küçük'ün akıma kapıldığının fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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