|
Gündem

İş birliğinin çerçevesi çizildi

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Aday Belirleme Komisyonu dün ilk kez AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

Nur Banu Aras
04:00 - 27/10/2023 пятница
Güncelleme: 01:50 - 27/10/2023 пятница
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Toplantıda, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı’nın 1950 yılından 2023’e kadar yapılan seçimlerin sonuçlarını ve 81 il, ilçe ve beldelerin siyasi eğilimlerini ölçtüğü çalışmayı MHP heyetine sunduğu öğrenildi. Toplantıda, ittifakın çerçevesinin de belirlendiği öğrenildi.

RİZE VE OSMANİYE’DE MUTABAKAT

Geçtiğimiz seçimlerde liderlerin memleketleri Rize ve Osmaniye’de iki parti de birbirine jest yaparak aday çıkarmamıştı. 2024 seçimlerinde de MHP’nin Rize’de, AK Parti’nin de Osmaniye’de aday çıkarmayacağı konusunda mutabık kalındı. Heyetler çalışmada gelinen her aşamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’ye iletecek. İttifakın kapsamı hakkında son kararı liderler verecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vahşete seyirci kalamayız' diyerek Batı'ya sert çıkıştı: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vahşete seyirci kalamayız' diyerek Batı'ya sert çıkıştı: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8. Aile Şurası'nda konuştu. Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdidin cinsiyetsizleştirme politikaları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme çabalarına boyun eğmeyecektir. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT Millet İttifakı'nın malzemesi olsun" dedi. Erdoğan, Gazze'deki katliama yönelik "AB komisyonu henüz ateşkes çağrısı yapamayız, diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım? Harekete geçmeniz için daha kaç ton bomba Gazze'ye düşmeli? Sizin gibi vahşete seyirci kalamayız" diyerek Batı'ya tepki gösterdi.




#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
19 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!