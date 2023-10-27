İş birliğinin çerçevesi çizildi

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Toplantıda, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı’nın 1950 yılından 2023’e kadar yapılan seçimlerin sonuçlarını ve 81 il, ilçe ve beldelerin siyasi eğilimlerini ölçtüğü çalışmayı MHP heyetine sunduğu öğrenildi. Toplantıda, ittifakın çerçevesinin de belirlendiği öğrenildi.
RİZE VE OSMANİYE’DE MUTABAKAT
Geçtiğimiz seçimlerde liderlerin memleketleri Rize ve Osmaniye’de iki parti de birbirine jest yaparak aday çıkarmamıştı. 2024 seçimlerinde de MHP’nin Rize’de, AK Parti’nin de Osmaniye’de aday çıkarmayacağı konusunda mutabık kalındı. Heyetler çalışmada gelinen her aşamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’ye iletecek. İttifakın kapsamı hakkında son kararı liderler verecek.