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İş yerinde güvende misiniz?

İş yerinde güvende misiniz?

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Araştırma şirketi Areda Survey'in işyeri anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 52'si, kendisini iş yerinde güvende hissetmediği cevabını verdi.

Türkiye genelinde 4 bin 48 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, “çalışanların iş yerinde kendini güvende hissedip hissetmediği” soruldu. Katılımcıların yüzde 52'si, kendisini iş yerinde güvende hissetmediği cevabını verdi. İş yerinde güvensizlik duygusunu en çok yaşayan yaş grubu ise yüzde 63,5 ile 55 yaş ve üstü grup oldu. İşyerinde güvensizlik yaşayanların yüzde 51,3’ü ise 18-34 yaş grubunda. Araştırmada, kadın ve erkek dağılımına göre de birbirine yakın oranlar ölçüldü. Kadınların yüzde 51,7’si, erkeklerin ise yüzde 52,2’si iş yerinde kendisini güvende hissetmediği yönünde görüş bildirdi.




#Areda Survey
#iş güvenliği
#anket

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