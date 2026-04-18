İş yerine yapılan operasyonda 12 bin adet dolu makaron bulundu

17:0118/04/2026, Cumartesi
Kırşehir’de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron ve ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda 12 bin dal doldurulmuş makaron ile 4 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili M.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



