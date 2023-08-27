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İşçiler İBB önünde hak arıyor

İSKİ ve İGDAŞ işçileri İBB önünde eylemdeydi. Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını söyleyen işçiler, mobbingden kadrosuzluğa kadar bir dizi sorundan şikayetçi.

Rabia Şenol
04:00 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSPER AŞ’ye bağlı olarak çalışan İSKİ ve İGDAŞ işçileri, dün Saraçhane’de eylemdeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSPER AŞ’ye bağlı olarak çalışan İSKİ ve İGDAŞ işçileri, dün Saraçhane’de eylemdeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İSPER AŞ’ye bağlı olarak çalışan İSKİ ve İGDAŞ işçileri, dün Saraçhane’de eylemdeydi. Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını söyleyen işçiler, meslek kodları düzeltilmediği için meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen aynı ücreti alamadıklarını savundu.

ADAM YERİNE KOYMUYORLAR

Eylemcilerden 20 yıldır İSKİ’de şehir planlayıcısı olarak çalışan Gülşah Kasapoğlu, “20 yıldır burada çalışıyorum. Biz Cumhurbaşkanı’mızın o dönemdeki İstanbul’daki susuzluk sorunlarını çözen ekibin içinde çalışıyordum. O dönemde bizim mühendisliğimizi takdir ediyorlardı fakat bu yönetimin gelmesiyle birlikte bize siz işçisiniz denilmeye başlandı. Memur değilseniz sizi adam yerine koymayız diyorlar” şeklinde konuştu. 17 yıldır İSKİ’de sayaç okuma elemanı olarak çalışan Erdoğan Odabaşı da , “Bizlerin asli talebi düşük ücretimizin ve çalışma koşullarımızın düzenlenmesidir. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz bizlere çok fazla iş yaptırıp düşük maaşlarla çalıştırıyorlar. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesi gerekiyor” dedi.


Öztrak'ın yalanı patladı: İBB ekipleri çöpleri toplamak zorunda kaldı
Öztrak'ın yalanı patladı: İBB ekipleri çöpleri toplamak zorunda kaldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İBB binasının önünde biriken çöp yığınlarından Fatih Belediyesi'nin sorumlu olduğunu iddia etti. Öztrak'ın bu iddiasına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan cevap geldi. Söz konusu bölgenin İBB sorumluluğunda olduğunu belgelerle anlatan Turan, En azından kamuoyundan, ilgililerden İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim." dedi. CHP Sözcüsü Öztrak’ın çöp konteynerleri üzerinde bulunan İBB logosuna bile dikkat etmeden ortaya attığı bu iddia asılsız çıkınca çöpleri İBB ekipleri toplamak zorunda kaldı.


#İBB
#İSKİ
#İGDAŞ
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