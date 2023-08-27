İşçiler İBB önünde hak arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İSPER AŞ’ye bağlı olarak çalışan İSKİ ve İGDAŞ işçileri, dün Saraçhane’de eylemdeydi. Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını söyleyen işçiler, meslek kodları düzeltilmediği için meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen aynı ücreti alamadıklarını savundu.

Eylemcilerden 20 yıldır İSKİ’de şehir planlayıcısı olarak çalışan Gülşah Kasapoğlu, “20 yıldır burada çalışıyorum. Biz Cumhurbaşkanı’mızın o dönemdeki İstanbul’daki susuzluk sorunlarını çözen ekibin içinde çalışıyordum. O dönemde bizim mühendisliğimizi takdir ediyorlardı fakat bu yönetimin gelmesiyle birlikte bize siz işçisiniz denilmeye başlandı. Memur değilseniz sizi adam yerine koymayız diyorlar” şeklinde konuştu. 17 yıldır İSKİ’de sayaç okuma elemanı olarak çalışan Erdoğan Odabaşı da , “Bizlerin asli talebi düşük ücretimizin ve çalışma koşullarımızın düzenlenmesidir. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz bizlere çok fazla iş yaptırıp düşük maaşlarla çalıştırıyorlar. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesi gerekiyor” dedi.