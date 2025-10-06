Yeni Şafak
İşçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Yedi yaralı

23:216/10/2025, Pazartesi
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Şenköy mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt ve Kurtalan’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Siirt
#Fıstık
#İşçi
#Kaza
