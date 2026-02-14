İşçinin SGK primiyle borç döndürmüşler

Denetim bulgularında, şirketin SGK prim ödemelerini süresinde yapmadığı, bu nedenle yüksek faiz ve idari para cezalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. 2024 yılı içinde kamuya olan çeşitli borçların da vadesinde ödenmemesi sonucu, faiz ve diğer mali yükümlülüklerle birlikte toplam borcun 4 milyar 943 milyon 452 bin 914 liraya ulaştığı tespit edildi.

Sayıştay raporunda, Ulaşım A.Ş.’nin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirket olduğu hatırlatılarak, vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin vadesinde yerine getirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Buna rağmen prim ve vergi ödemelerinin aksatılması şirketi “ilave mali külfet” altına soktu. Raporda ayrıca, finansal planlama ve mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesinin yönetim kurulunun devredilemez görevleri arasında bulunduğu ifade edildi. Ancak yönetim kurulu üyelerinin toplantı başına 20 bin TL huzur hakkı almalarına rağmen toplantılara katılım sağlamadıkları da tespitler arasında yer aldı. Denetim sonucunda, geciken ödemelerin borç yükünü katladığı, faiz ve cezalarla kamu borcunun büyüdüğü kaydedildi. Sayıştay, şirketin daha fazla ek yük altına girmemesi için yönetim kurulunun gerekli finansal planlamayı yaparak tüm mali yükümlülükleri zamanında yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.