Gündem İşçisini döve döve öldürdü, diyabet hastalığını bahane etti
3. SAYFA

İşçisini döve döve öldürdü, diyabet hastalığını bahane etti

İzmir’de yanında çalışan işçisi Mustafa Demir'i feci şekilde darp ederek ölümüne sebep olan patron Hasan Yücel'e yargılandığı davada müebbet hapis cezası verildi. Sanık Yücel'in avukatı ise olayın ‘kasten öldürme’ değil kazayla gerçekleştiğini savunarak dosyayı istinafa gönderirken, müvekkilinin diyabet hastası olduğunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi gereğince diyabet nedeniyle geçici olarak cezai ehliyetinin ortadan kalkıp kalkmadığının Adli Tıp Kurumundan alınacak raporla tespit edilmesini istedi.

Haber Merkezi İHA
Patron Hasan Yücel'in işçisini dakikalarca öldüresiye dövdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Patron Hasan Yücel'in işçisini dakikalarca öldüresiye dövdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de geçtiğimiz nisanda olayda, Alsancak’ta gece kulübü işleten Hasan Yücel, yanında çalışan Mustafa Demir’i feci şekilde darp ederek ölümüne neden oldu. Yücel'in yargılandığı davanın karar celsesinde son sözü sorulan sanık Yücel, olayda ölen Demir’in ailesinin, kendisinden 200 bin TL nakit para ile birlikte 20 koyun istediğini ve bunun karşılığında şikayetlerinden vazgeçeceklerini söylediğini anlattı. Mustafa Demir’i oğlu gibi sevdiğini ifade eden Yücel, “Mustafa ile tartışmamızın böyle bir sonuca neden olacağı aklımın ucundan geçmiyordu, pişmanım” dedi.

Yanında çalışan işçiyi döve döve öldürdü
OYNAT 00:48
Yanında çalışan işçiyi döve döve öldürdü
İzmir'de yanında çalışan işçisini darp ederek ölümüne sebep olan H.Y.'nin Mustafa Demir'i feci şekilde darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Patron işçisini dakikalarca acımadan dövdü.
  • Olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda olayın ‘kasten öldürme’ olduğuna hükmeden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Yücel’e müebbet hapis cezası verdi.

İkili, 6 yıldır birlikte çalışıyordu.

“Baba-oğul gibiydiler”

Mahkemede konuşan Ayşenur Kuzey Demir ve Yücel'in 6 yıldır birlikte çalıştıklarını, baba-oğul gibi ilişkileri olduğunu belirterek, "Aralarında hiç sorun yoktu. O gün talihsiz bir olay gerçekleşti. Hasan, o gün arkadaşları ile yemeğe gidecekti. Mustafa da Hasan’ın yanına gitmiş. Serdar diye birinden 6 bin lira alacağı olduğunu ve Hasan’ın o parayı istemesini söylemiş. Hasan da ‘Sonra konuşuruz’ demesine rağmen Mustafa ısrar edince Serdar isimli kişiyi de oraya çağırmışlar. Serdar, konuşma esnasında Mustafa’ya borcu olmadığını söyleyerek oradan ayrılmış. Mustafa da herkesin için de küfürler etmeye başlamış. Hasan da Mustafa’yı uyarıp dışarı çıkmasını söylemiş. Mustafa, Hasan’a tahrik edici sözler söylemiş. Birlikte dışarı çıkmışlar. Mustafa, yoldan gelene geçene küfür etmeye başlayınca Hasan da birkaç tokat atmış. Dengesini kaybedip kafasını saksıya vurup beyin kanaması geçirmiş. Bu kasıtlı bir olay değil. Çok üzgünüz. Bu bir cinayet değil kaza” diye konuştu.

Avukat Ayşe Ayaz

“Şeker hastası müvekkilimin gerilmesine sebep olmuş”

Müvekkili Hasan Yücel’in Mustafa Demir’i kasten öldürdüğü kabul edilerek müebbet hapis cezası verildiğini ifade eden avukat Ayşe Ayaz ise “Kararı istinaf ettik. Şuanda yargı süreci devam ediyor. Burada müvekkilimde bir kasıt yok. Ölenle bir baba-oğul ilişkileri var. Olay günü de aralarında bir kavga ortamı yok. Mustafa Demir, Hasan Yücel’in yanından 6 saat boyunca ayrılmayarak şeker hastası müvekkilimin gerilmesine sebep olmuş. Müvekkilimin evine gitmek istediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyarmak istemiş ve tokat neticesinde geriye doğru düşüp başını çarpmış ve beyin kanaması sonucu vefat etmiş” dedi.

  • Davanın istinaf edilmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine sunduğu dilekçesinde, olayın tahrik altında gerçekleştiğini ifade eden avukat Ayşe Ayaz, sanık Hasan Yücel’in diyabet hastası olduğunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi gereğince Yücel’in diyabet nedeniyle geçici olarak cezai ehliyetinin ortadan kalkıp kalkmadığının Adli Tıp Kurumundan alınacak raporla tespit edilmesini istedi.
Yolsuzluk soruşturması başkana uzandı

Yolsuzluk soruşturması
başkana uzandı

​Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
İrandakiüst düzey yetkili de yakalandı

İran'daki
üst düzey yetkili de yakalandı

​Ülkede koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.
Derbinin faturası belli oldu

Derbinin
faturası belli oldu

​Fenerbahçe'den 3 isme men cezası çıktı.
Küresel ısınma <br>çocukların gündeminde

Küresel ısınma
çocukların gündeminde

​Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü yarın vizyona giriyor.
Türkiye'yi<br>Masonlar yönetti

Türkiye'yi
Masonlar yönetti

​Adnan Menderes'in sözleri Mason cemaatinin durumunu özetledi.
Belirli bir <br>noktaya geldik

Belirli bir
noktaya geldik

Bakan Akar'dan hava sahası açıklaması.
İdlib'de<br>gelişmeler lehimize

İdlib'de
gelişmeler lehimize

​Cumhurbaşkanı, siyaset akademisinin ilk dersinde konuştu.
Külliye'de kritik görüşme

Külliye'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Görünmeden düşmanı tespit ediyor

Görünmeden düşmanı tespit ediyor

​ASELSAN tarafından üretilen sistem TSK'nın gücüne güç katıyor.
Geçici olarak<br>kayıt alınmayacak

Geçici olarak
kayıt alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Sektöre desteğimiz<br>devam ediyor

Sektöre desteğimiz
devam ediyor

​Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Balayında ses kaydını internete vermişler

Balayında ses kaydını internete vermişler

​TSK'ya sızan FETÖ'cülerden skandal itiraflar.
Süre dolduğunda<br>TSK görevini yerine getirecek

Süre dolduğunda
TSK görevini yerine getirecek

​AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Minik savaşçı

Minik savaşçı

Koronavirüsten iki hafta sonra kurtuldu.
8 firmayla ilgili şikayet geldi<br>

8 firmayla ilgili şikayet geldi

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama.
18 kişi gözlem altında

18 kişi gözlem altında

Gürbulak Sınır Kapısında koronavirüs ile ilgili önemli açıklama.
Mayıs ayına <br>kadar ücretsiz

Mayıs ayına
kadar ücretsiz

THY'den iptal edilen seferlerle ilgili bilet iadesi açıklaması.
Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor
Ekonomi

Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında farklı ürün çeşitliliğimizle hayatın her alanına dokunuyoruz. Eğitimden sağlığa katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları her yerde yanlarında olduğumuzu gösterebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor
Ekonomi

Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor

ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.
İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak
Ekonomi

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve taşkın felaketlerinin etkilerinin hissedildiği alanlardaki konutların boşaltılacağını ve buralarda yaşayan vatandaşları rezerv konutlara taşıyacaklarını bildirdi. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarda 9 bin 43 binanın risk altında olduğu tespit edildi. Bu kapsamda diğer bölgelerde de devam eden risk tespit çalışmalarında ilk etapta Karadeniz bölgesinde risk altında bulunan binalar yıkılarak, buradaki vatandaşlar yapılacak 15 bin konuta taşınacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.