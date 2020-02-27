İşçisini döve döve öldürdü, diyabet hastalığını bahane etti

İzmir'de geçtiğimiz nisanda olayda, Alsancak’ta gece kulübü işleten Hasan Yücel, yanında çalışan Mustafa Demir’i feci şekilde darp ederek ölümüne neden oldu. Yücel'in yargılandığı davanın karar celsesinde son sözü sorulan sanık Yücel, olayda ölen Demir’in ailesinin, kendisinden 200 bin TL nakit para ile birlikte 20 koyun istediğini ve bunun karşılığında şikayetlerinden vazgeçeceklerini söylediğini anlattı. Mustafa Demir’i oğlu gibi sevdiğini ifade eden Yücel, “Mustafa ile tartışmamızın böyle bir sonuca neden olacağı aklımın ucundan geçmiyordu, pişmanım” dedi.

İHA Patron işçisini dakikalarca acımadan dövdü.

Olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda olayın ‘kasten öldürme’ olduğuna hükmeden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Yücel’e müebbet hapis cezası verdi.

İkili, 6 yıldır birlikte çalışıyordu.

“Baba-oğul gibiydiler”

Mahkemede konuşan Ayşenur Kuzey Demir ve Yücel'in 6 yıldır birlikte çalıştıklarını, baba-oğul gibi ilişkileri olduğunu belirterek, "Aralarında hiç sorun yoktu. O gün talihsiz bir olay gerçekleşti. Hasan, o gün arkadaşları ile yemeğe gidecekti. Mustafa da Hasan’ın yanına gitmiş. Serdar diye birinden 6 bin lira alacağı olduğunu ve Hasan’ın o parayı istemesini söylemiş. Hasan da ‘Sonra konuşuruz’ demesine rağmen Mustafa ısrar edince Serdar isimli kişiyi de oraya çağırmışlar. Serdar, konuşma esnasında Mustafa’ya borcu olmadığını söyleyerek oradan ayrılmış. Mustafa da herkesin için de küfürler etmeye başlamış. Hasan da Mustafa’yı uyarıp dışarı çıkmasını söylemiş. Mustafa, Hasan’a tahrik edici sözler söylemiş. Birlikte dışarı çıkmışlar. Mustafa, yoldan gelene geçene küfür etmeye başlayınca Hasan da birkaç tokat atmış. Dengesini kaybedip kafasını saksıya vurup beyin kanaması geçirmiş. Bu kasıtlı bir olay değil. Çok üzgünüz. Bu bir cinayet değil kaza” diye konuştu.

REKLAM

Avukat Ayşe Ayaz

“Şeker hastası müvekkilimin gerilmesine sebep olmuş”

Müvekkili Hasan Yücel’in Mustafa Demir’i kasten öldürdüğü kabul edilerek müebbet hapis cezası verildiğini ifade eden avukat Ayşe Ayaz ise “Kararı istinaf ettik. Şuanda yargı süreci devam ediyor. Burada müvekkilimde bir kasıt yok. Ölenle bir baba-oğul ilişkileri var. Olay günü de aralarında bir kavga ortamı yok. Mustafa Demir, Hasan Yücel’in yanından 6 saat boyunca ayrılmayarak şeker hastası müvekkilimin gerilmesine sebep olmuş. Müvekkilimin evine gitmek istediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyarmak istemiş ve tokat neticesinde geriye doğru düşüp başını çarpmış ve beyin kanaması sonucu vefat etmiş” dedi.