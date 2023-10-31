İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor

Yıllardır abluka altındaki Gazze son 24 gündür ise aralıksız bombalanıyor. 25. gününe giren soykırımda terör devleti İsrail tarafından camiler, okullar, hastaneler vurulmaya devam ediyor.





Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.





İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştıklarını duyurdu. Açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.





İşte dakika dakika İsrail-Filistin hattında yaşanan gelişmeler;





04.08: Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki Ebu Şemmale ailesine ait evin hedef alınması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.





01.39: El Kassam Tugayları, Gazze'nin güney ekseninden sızmaya çalışan İsrail güçlerini ağır makineli tüfekler ve patlayıcılarla hedef alıyor.





El Kassam, 4 askeri aracın imha edildiğini açıkladı.





01.25: İsrail savaş uçakları, Gazze şeridinde Kudüs hastanesinin bulunduğu bölgeye yoğun şekilde hava saldırısı düzenliyor.





00.33: Rusya'nın Güvenlik Konseyi Temsilcisi: Gazze Şeridi'nde etnik temizlik süreci yaşanıyor.





00.21: İran destekli milisler, Irak'ın Anbar bölgesinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünü kamikaze dronlarla hedef alıyor.. Yerel kaynaklar, 2 kamikaze dronun üsse isabet ettiğini aktarıyor.









Gazze hükümeti: Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı





İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.





Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.









İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:





"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.





Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."









İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor





İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.





Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.





Mısır sınırına yakın Rafah kentinde Ebu Şemmale ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 18 kişi yaşamını yitirdi.





Rafah kentindeki Batı Mülteci Kampı bölgesinde ikamet eden Hicazi ailesinin evini hedef alan İsrail uçaklarından atılan bombalar 9 Filistinlinin ölümüne, birçoğunun da yaralanmasına sebep oldu.





Gazze'nin kuzeyindeki bir evin bombalanması sonucu biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bombardıman sebebiyle yıkılan evin enkazı altında kalanların olduğu ifade edildi.





Gazze'nin orta kesimlerindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Ebu Seriyye ailesinin evinin bombalanması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.





İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.





Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.





Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.





Ayrıca İsrail uçakları, Gazze'nin birçok bölgesine gece boyu aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürdü.











