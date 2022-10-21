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ANKARA

İşkence sayısınca ceza

Şok manga-larında FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilere işkence eden örgüt mensubu 8 eski subaya dava açıldı. Her sanığın işkence ettiği kişi sayısınca ayrı ayrı cezalandırılması istendi. FETÖ’cü eski subayların “eziyet” ve “işkence” suçlarından 28 yıl 6 ay ile 427 yıl 6 ay arasında hapsi isteniyor.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
İşkence sayısınca ceza
İşkence ettikleri kişi kadar ceza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şok mangalarında yer alan eski subaylara yönelik 1 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Başsavcılık, 8 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp “eziyet etmek” ve “işkence” suçlarından dava açtı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, her sanığın işkence ettikleri kişi sayısınca ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Bu kapsamda sanıklar İbrahim Emre U.’nun 427 yıl 6 ay, Salih U.’nun 214 yıl 6 ay, Muharrem K.’nın 199 yıl 6 ay, Muhammed M.’nin 171 yıl, Mehmet Ayhan D.’nin 114 yıl, Abdulsamet O.’nun 85 yıl 6 ay, Metehan A.’nın 57 yıl, İbrahim Özcan D.’nin ise 28 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

TESPİTTE TEREDDÜT YOK

Örgütün işkencelerine maruz kalan öğrencilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, “Şüphelilerin, müştekilere karşı gerçekleştirdikleri eylemlerin işkence suçunu oluşturduğu noktasında tereddüt bulunmamaktadır” vurgusu yapıldı. FETÖ’cülerin yaptığı işkenceler şöyle anlatıldı:

* Eğitim amacı dışında kalan insanlık onuruna yakışmayacak uygulamalar gerçekleştirmişlerdir.

* Diğer öğrenciler istirahat ederken eğitim adı altında yaralanana kadar eğitim yaptırmak, susuz bırakmak, hakaretler etmek, sıcak asfalta sadece şortla yatırmak, lağım çukurunda eğitim yaptırmak gibi fiziksel ve psikolojik eylemlerde bulunmuşlardır.

* Ayrıca haksız yere disiplin cezaları verilmiştir.

* Okulu kendi isteğiyle bırakmak istemeyen bir kısım öğrenciye de gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlemişlerdir.

Yıl yıl okuldan ayrılanlar

  • İddianamede, yıllara göre Harp Okulu’ndan ayrılan öğrencilerin istatistiklerine de yer verilip şu tespitlerde bulunuldu: “2006-2007 yılları arası toplam 79 askeri öğrenci okuldan kendi isteğiyle veya disiplin kurulu kararıyla ayrılmışken, bu sayı 2008-2009 döneminde 122, 2009-2010 döneminde 151, 2010-2011 döneminde 192, 2012-2013 döneminde 202 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’da yapılanması artarak daha fazla söz sahibi olduğu dönemlerde, Harp Okulu’ndan ayrılanların sayısı oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca sağlık sebebiyle 2006-2007 yıllarında 4 öğrenci okuldan ayrılmasına rağmen, 2010, 2011, 2012 tarihlerinde bu sayı sırasıyla 34, 33, 73 şeklinde gerçekleşmiştir.”

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