İslahiye TOKİ konutları 5 aya teslim

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin ardından TOKİ tarafından kısa sürede temeli atılan deprem konutları hızla yükseliyor. İlk kazmanın 24 Şubat'ta vurulduğu Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki deprem konutlarının inşa süreci yoğun bir mesaiyle devam ediyor.

31 MART’TA TEMEL ATILDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremzede vatandaşlar için Nurdağı'nda 2 bin 509, İslahiye'de ise 3 bin 421 konut yapacak. Bu iki ilçede ilk etapta yapılacak 855 konutun zemin etütlerini kısa sürede tamamlayan TOKİ’nin, işi üstlenen taahhüt firmalarıyla anlaşma imzalamasının ardından ilk olarak hızlıca hafriyatlar alındı. İslahiye’de ilk temel 31 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle atıldı.

KABA İNŞAAT TAMAM

Bundan 41 gün önce temeli atılan İslahiye’deki deprem konutlarından bazı blokların kaba inşaatı tamamlandı. Toplam 3 bin 421 adet konutun yapımına başlanan İslahiye’de şimdiye kadar 81 blokun kazısı yapıldı ve 36 blokun ise temel betonu döküldü. Tünel kalıpla inşa edilen deprem konutlarının kaba inşaatı hızlıca tamamlanıyor. Birçok blokun çatısı tamamlanırken, 3 blokun duvarları örüldü ve 1 bloğun alçı sıva uygulaması yapıldı. Toplam 2 bin 509 adet konutun yapımına başlanan Nurdağı’nda ise 46 blokun temel kazısı yapıldı ve 12 blokun ise temel betonu döküldü.

Hazır olanlar etaplar halinde teslim edilecek

Bir aya kadar örnek dairenin ortaya çıkmasının ardından tamamlanacak İslahiye’deki TOKİ evleri, depremzedelere etaplar halinde teslim edilecek. Kırıkçalı Mahallesi’ndeki proje 17 blok ve 399 daireden oluşuyor. Buradaki evlerin 5 aya kadar tamamlanması planlanıyor. TOKİ, 11 ildeki deprem konutlarını radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapıyor. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilmeye başlanan deprem konutlarının daha hızlı tamamlanması için daha fazla kule vince ve daha fazla tünel kalıba ihtiyaç duyuluyor. Tünel kalıpları yurt içinden temin etmek mümkün olsa da kule vinçlerin bir kısmı ithal ediliyor.







