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İslam düşmanı Leman Sam yine şaşırtmadı: Depremzedelere nefret kustu

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek oranda oy çıkması, sanatçı Leman Sam'ı çileden çıkardı. Sam, Erdoğan'a oy veren depremzedelere ağır hakaretler etti. Şarkıcının Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayan depremzedeleri hedef aldığı çirkin paylaşıma tepki yağdı.

12:48 . 31/05/2023 Çarşamba
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Leman Sam'ın depremzedeleri hedef almasına sosyal medyada tepki yağdı.

Leman Sam'ın depremzedeleri hedef almasına sosyal medyada tepki yağdı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde en çok konuşulan konulardan biri de deprem bölgesi oldu. İlk turda da tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanan depremzedeler, muhalif seçmenlerden büyük tepki çekmişti. Öyle ki sosyal medya üzerinden çok sayıda nefret dolu söylem kullanıldı.

Depremzedeler bir kez daha hedef oldu

Bunun üzerine gözler ikinci tura çevrildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen 11 ilde de oy oranını artırdı. Tarihi zaferin ardından bölgede kutlamalar yapıldı. Bu durum ise bir kez daha tepkilerin odağında oldu. Uzun yıllar sessizliğini koruyan şarkıcı Leman Sam, sosyal medya üzerinden depremzedeleri hedef aldı.

"Nasıl böyle çürüdü toplumun bir kısmı"

Sam, yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Ölen sahibinin mezarı başında içini çeke çeke ağlayan sayısız hayvan videosu izledim. Deprem bölgesinde ise korkunç bir enkaz önünde davul zurna ile delice kutlama yapan mahluklar, nasıl böyle çürüdü toplumun bir kısmı. İşte bu yüzden hayvanların tarafındayım, daima."



#Leman Sam
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Depremzede
33 dakika önce
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