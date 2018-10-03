Şiddet İsmail Küçükkaya'nın evinde: Eşini yumruklamış

İsmail Küçükkaya, FOX TV'de sunduğu 'Çalar Saat' programında yayınlanan kadına şiddet haberlerinin ardından ekranlardan tepki gösterip bu konuda hassas olduğu izlenimi veriyordu. Mahkeme sunulan boşanma dilekçesinde İsmail Küçükkaya'nın iki yıl önce evlendiği eşi Eda Kçükkaya'ya sosyal, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Küçükkaya ile 2 yıldır evli olan görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvururak, 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.

"İsmail Küçükkaya eşi Eda Küçükkaya'nın yüzüne yumruk attı"

Dilekçede, "Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda Küçükkaya'nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" demiştir" diyerek davalı İsmail Küçükkaya'nın eşine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Eda Küçükkaya’nın iki yıl önce evlendiği İsmail Küçükkaya'dan, eşyalarının iadesini istediği, Kağıthane, Sarıyer, Eyüpsultan, Çankaya ve Etimesgut’taki taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ettiği öğrenildi. Eda Küçükkaya'nın ayrıca boşanmak için 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka talep etti.