Gündem Şiddet İsmail Küçükkayanın evinde Eşini yumruklamış
İSTANBUL

İsmail Küçükkaya'dan eşine darp ve şiddet

Şiddet İsmail Küçükkaya'nın evinde: Eşini yumruklamış

Televizyon yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında kadına şiddete karşı söylemlerde bulunan FOX TV spikerlerinden İsmail Küçükkaya'nın eşini yumrukladığı ileri sürüldü. İsmail Küçükkaya'nın iki yıl önce evlendiği eşinin yüzüne yumruk atarak 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dediği öne sürülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Küçükkaya, twitter hesabından kadına şiddet uygulayan erkeklerin teşhir edilmesi için çağrı yapmıştı.
İsmail Küçükkaya, twitter hesabından kadına şiddet uygulayan erkeklerin teşhir edilmesi için çağrı yapmıştı.

İsmail Küçükkaya, FOX TV'de sunduğu 'Çalar Saat' programında yayınlanan kadına şiddet haberlerinin ardından ekranlardan tepki gösterip bu konuda hassas olduğu izlenimi veriyordu. Mahkeme sunulan boşanma dilekçesinde İsmail Küçükkaya'nın iki yıl önce evlendiği eşi Eda Kçükkaya'ya sosyal, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Küçükkaya ile 2 yıldır evli olan görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvururak, 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.

"İsmail Küçükkaya eşi Eda Küçükkaya'nın yüzüne yumruk attı"

Dilekçede, "Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda Küçükkaya'nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" demiştir" diyerek davalı İsmail Küçükkaya'nın eşine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Eda Küçükkaya’nın iki yıl önce evlendiği İsmail Küçükkaya'dan, eşyalarının iadesini istediği, Kağıthane, Sarıyer, Eyüpsultan, Çankaya ve Etimesgut’taki taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ettiği öğrenildi. Eda Küçükkaya'nın ayrıca boşanmak için 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka talep etti.

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

10 yıl önce yaşanan o korkunç gece: Aktütün saldırısının gerçekleri.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni burs rakamlarını açıkladı.
Halef-selefin'hafriyat' atışması

Halef-selefin'hafriyat' atışması

Gökçek, Tuna'nın dünkü iddialarına cevap verdi.
İran istediBM ABD'yi durdurdu

İran istediBM ABD'yi durdurdu

Yaptırımlarla ilgili BM önemli bir karar verdi.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

Maliye Bakanı Albayrak: Spekülatif ataklar atlatıldı.

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

​14 belediyeden 9'unu daha kaybedebilir.
Ekranda çağrıevde yumruk!

Ekranda çağrıevde yumruk!

​Ekranda kadına şiddet karşıtı çağrılar yapan İsmail Küçükkaya'nın evde eşini dövdüğü ortaya çıktı.

FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

Londra'ya kaçan Akın İpek'ten kurtarılan şirket TMSF ile büyük kazanç sağladı.
Dünyanın enprestijlisi olacak

Dünyanın enprestijlisi olacak

TRT World Forum'un açılış töreni yapıldı.
Milyondolarlar kaçırmış

Milyondolarlar kaçırmış

​Trump'ın başı dertte: Kaçakçılığı ayyuka çıktı.
Endonezya'dayanardağ patladı

Endonezya'dayanardağ patladı

Deprem bölgesi yeni felaketle karşı karşıya.
Tek sorumluben değilim

Tek sorumluben değilim

​Fenerbahçe'de Philip Cocu, kendini savundu.
Bingöllülerkayıp şehrin peşinde

Bingöllülerkayıp şehrin peşinde

​Tarihi kalıntılar harekete geçirdi: Araştırma başlıyor.
Göz kamaştırıyor

Göz kamaştırıyor

Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde geceye damga vurdu.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Eylül ayına ait kritik veriler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.