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İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi: Osman Kavala'ya yardım etmiş

İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi: Osman Kavala'ya yardım etmiş

09:1321/03/2025, Cuma
DHA
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz

Gezi Parkı soruşturmasından gözaltına alınan İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz'ın, Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri medya aracılığıyla yaymada rol alan kişilerle konuşmaları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi.


Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alındı. Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.






#ismail saymaz
#osman kavala
#gezi parkı

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