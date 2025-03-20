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İsmail Saymaz’a Gezi gözaltısı

İsmail Saymaz’a Gezi gözaltısı

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz

Gezi soruşturması, gazeteci İsmail Saymaz’a ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saymaz hakkında, Gezi eylemlerine iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlattı.

Gezi hükümlüsü tutuklu Osman Kavala'nın internet sitesi hazırlaması ve kurmayı planladığı televizyon kanalıyla ilgili Saymaz’la konuşmaları tespit edildi. Gezi döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı belirlenen Saymaz’ın sosyal medyada Gezi ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı tespit edildi. Kalkışmayı Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı'nda aktif rol aldığı, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı ifade edilen Saymaz “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçundan gözaltına alındı.



#İsmail Saymaz
#Gözaltı
#Gezi Parkı

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