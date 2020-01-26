Gündem İsmailağa, Elazığ ve Malatyada depremzedeler için seferber oldu
ELAZİĞ

İsmailağa, Elazığ ve Malatya’da depremzedeler için seferber oldu

Türkiye, Elazığ'da meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremle sarsılırken, İsmailağa Cemaatinin hocalardan oluşan ekipleri depremin yaşandığı bölgeye intikal ederek bölge halkının yanında yer aldı. Hocalar, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten ekipler ve resmi görevlilerle de görüşerek kendilerine başarı ve sağlık temennilerini ilettiler.


Haber Merkezi Diğer
İsmailağa, Elazığ ve Malatya’da depremzedelerle beraber.
İsmailağa, Elazığ ve Malatya’da depremzedelerle beraber.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bütün Türkiye adeta seferber oldu. Depremin ardından İsmailağa Cemaati de bölge halkının yanında yer aldı. İsmailağa Cemaatinin hocalardan oluşan ekipleri bugün depremin yaşandığı bölgeye intikal etti.

Hocalar yardım ekipleriyle konuştu.

Halkın yanında yer aldılar

Tüm gün, depremden etkilenen bölge halkının sorunlarıyla ilgilenen hocalar, mânevî destekle bölge halkının yanında yer aldı. Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten ekipler ve resmi görevlilerle de görüşerek kendilerine başarı ve sağlık temennilerini ilettiler. Hocalar ayrıca taziye evleri ve özel oluşturulan taziye alanlarında da taziyelerde bulundular.

Çalışmalar devam ettiği müddetçe depremzedelerle birlikte olacaklar

İsmailağa Cemaati çalışmalar devam ettiği müddetçe afet bölgesinde vatandaşlarla birlikte bulunacaklarını açıkladılar. Bugün Elazığ Mustafa Paşa ilçesi ve Sürsürü ilçesi ile Kubbeli Cami taziyelerinde bulundular. Ayrıca Malatya’nın Doğanyol ilçesinde faaliyette bulundular.

Hafter,hastaneleri de hedef alıyor

Hafter,
hastaneleri de hedef alıyor

​550 yatak kapasiteli Hadra Hastanesi çatışmaların ortasında.
İzmirde panik

İzmir'de panik

​Çin seyahatinden dönen iş insanında 'coronavirüs' şüphesi.
Savcılıkharekete geçti

Savcılık
harekete geçti

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma.
Taşlar düşmeye başladı kafamıza

Taşlar düşmeye başladı kafamıza

​Depremde evi hasar gören Dilara, yaşadığı korkuyu anlattı.
41 bin TL acil<br>yardım ödeneği

41 bin TL acil
yardım ödeneği

Bakan Soylu'dan evi yıkılanlara yardım ödeneği açıklaması.
AFAD paylaştı

AFAD paylaştı

Toplanan yardım miktarı 30 milyon 564 bin 365 lira.

Kolonları kesildi!

Kolonları kesildi!

​Depremde yıkılan apartmanla ilgili şok iddia.
Erken uyarı<br>sistemi şart!

Erken uyarı
sistemi şart!

​EPDK adım attı, gözler doğal gaz şirketlerinde.
Bu eleştiriyi<br>vicdansızlar yapar

Bu eleştiriyi
vicdansızlar yapar

​AFAD Başkanı'ndan Akinan'ın iddiasına yalanlama.
3 günde<br>948 kez sallandı

3 günde
948 kez sallandı

​Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından yüzlerce artçı oluştu.
Eksi 4 dereceyi görecek

Eksi 4 dereceyi görecek

​Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı.
Enkazdan acı haber

Enkazdan acı haber

Elazığ'da Dilek Apartmanı enkazında 2 kişi aranıyor.
Aniden yere yığıyor

Aniden yere yığıyor

​Çin'den korkutan görüntü.
İş dünyası<br>seferber oldu

İş dünyası
seferber oldu

​Çok sayıda yardım tırı deprem bölgesinde.
Önce o teyzeyi kurtarın

Önce o teyzeyi kurtarın

​Şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı.
Salgında ölü sayısı 80'e yükseldi

Salgında ölü sayısı 80'e yükseldi

​Çin'de koronavirüsten etkilenen insan sayısı artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.