İsmailağa, Elazığ ve Malatya’da depremzedeler için seferber oldu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bütün Türkiye adeta seferber oldu. Depremin ardından İsmailağa Cemaati de bölge halkının yanında yer aldı. İsmailağa Cemaatinin hocalardan oluşan ekipleri bugün depremin yaşandığı bölgeye intikal etti.

Hocalar yardım ekipleriyle konuştu.

Halkın yanında yer aldılar

Tüm gün, depremden etkilenen bölge halkının sorunlarıyla ilgilenen hocalar, mânevî destekle bölge halkının yanında yer aldı. Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten ekipler ve resmi görevlilerle de görüşerek kendilerine başarı ve sağlık temennilerini ilettiler. Hocalar ayrıca taziye evleri ve özel oluşturulan taziye alanlarında da taziyelerde bulundular.

Çalışmalar devam ettiği müddetçe depremzedelerle birlikte olacaklar

İsmailağa Cemaati çalışmalar devam ettiği müddetçe afet bölgesinde vatandaşlarla birlikte bulunacaklarını açıkladılar. Bugün Elazığ Mustafa Paşa ilçesi ve Sürsürü ilçesi ile Kubbeli Cami taziyelerinde bulundular. Ayrıca Malatya’nın Doğanyol ilçesinde faaliyette bulundular.