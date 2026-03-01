İsrail bizi kandırdı

Bakanlık tarafından konuya dair dün yayınlanan açıklamada, "İsrail’in Rus tarafına İran'la çatışmaya girmek istemediğine dair mesajlar vermesine rağmen saldırmasının özellikle kınanması gereken bir husus olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) dahil olmak üzere uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran’ın egemenliğine saldırıda bulunduğuna da dikkat çekildi. Açıklamada, saldırıların sebep olacağı krizin tamamen İsrail ve ABD'nin sorumluluğunda olacağına vurgu yapılarak, "Saldırganların niyetleri açıkça bellidir ve kendileri tarafından da dile getirilmektedir: Askeri diktaya ve hegemonyaya boyun eğmeyi reddeden bir devletin anayasal düzenini bozmak ve yönetimini yok etmek. Öngörülemez zincirleme tepkiler ve şiddet sarmalının tırmanması da dahil olmak üzere insan eliyle oluşturulmuş bu krizin tüm olumsuz sonuçlarının sorumluluğu tamamen onlara aittir. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) temel taşı olduğu küresel nükleer silahsızlanma rejimine yönelik bu ağır sonuçlar görmezden gelinmektedir. Amerikan-İsrail ortaklığı, İranlıların nükleer silaha sahip olmasını engelleme yönündeki sözde bir kaygıya sığınmaktadır. IAEA güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanması kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.