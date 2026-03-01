İsrail bizi kandırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılara tepki göstererek, iki ülkeyi, "Bölgeyi hızla insani, ekonomik ve muhtemelen radyolojik bir felakete yaklaştıran tehlikeli bir maceraya bir kez daha girişmekle" suçladı.
Bakanlık tarafından konuya dair dün yayınlanan açıklamada, "İsrail’in Rus tarafına İran'la çatışmaya girmek istemediğine dair mesajlar vermesine rağmen saldırmasının özellikle kınanması gereken bir husus olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) dahil olmak üzere uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran’ın egemenliğine saldırıda bulunduğuna da dikkat çekildi. Açıklamada, saldırıların sebep olacağı krizin tamamen İsrail ve ABD'nin sorumluluğunda olacağına vurgu yapılarak, "Saldırganların niyetleri açıkça bellidir ve kendileri tarafından da dile getirilmektedir: Askeri diktaya ve hegemonyaya boyun eğmeyi reddeden bir devletin anayasal düzenini bozmak ve yönetimini yok etmek. Öngörülemez zincirleme tepkiler ve şiddet sarmalının tırmanması da dahil olmak üzere insan eliyle oluşturulmuş bu krizin tüm olumsuz sonuçlarının sorumluluğu tamamen onlara aittir. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) temel taşı olduğu küresel nükleer silahsızlanma rejimine yönelik bu ağır sonuçlar görmezden gelinmektedir. Amerikan-İsrail ortaklığı, İranlıların nükleer silaha sahip olmasını engelleme yönündeki sözde bir kaygıya sığınmaktadır. IAEA güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanması kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.
ABD GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İsrail’in İran’a başlattığı saldırıya tepki göstererek, “Barış gücü (ABD), bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi” ifadesini kullandı. Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını eleştirdi. "İran ile yapılan tüm müzakereler, (saldırıyı) örtbas etme operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Hiç kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi" diyen Medvedev, "Soru, düşmanının utanç verici sonunu görmek için kimin daha fazla sabra sahip olduğudur" görüşünü paylaştı. ABD’nin sadece 249 yaşında olduğunu, Pers İmparatorluğu’nun ise 2 bin 500 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Medvedev, "100 yıl sonra (ne olacağını) göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus vatandaşlarına İran'ı ziyaret etmekten kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, İran'da yaşayan Rus vatandaşlarının dikkatli olmaları, resmi açıklamaları takip etmeleri, askeri ve devlet binalarının yakınında bulunmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulanarak, "Rus vatandaşlarına mümkünse İran'ı terk etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı da İran ve İsrail'in hava sahalarını kapatması nedeniyle Basra Körfezi ülkelerine uçuş saatleri ve güzergahlarında değişiklik yapıldığını duyurdu.