İsrail işgale son verip zararı ödesin

“ASEAN üyesi ülkelerle birlikte bizler Filistin’deki mağduriyeti hep beraber nasıl giderebiliriz? Bu sadece ne Malezya’nın ne de Türkiye’nin tek başına yapabileceği bir şey değil ama ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum. Her iki ülkede ayni ve nakdi olarak her türlü desteği verebileceğimize inanıyorum. Özellikle tabii sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye’de altyapı, üstyapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek alt yapıda neler yapabiliriz, bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar. Buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz.”