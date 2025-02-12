İsrail işgale son verip zararı ödesin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail’in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük” dedi.

Asya turunun ikinci gününde Malezya’da Başbakan Enver İbrahim ile bir araya gelen Erdoğan, ortak basın iki ülke arasındaki bağlara ve stratejik iş birliğine dikkat çekti.





İLİŞKİLER PERÇİNLENECEK

Gelecek dönem, kapsamlı stratejik ortaklığın ruhuna uygun olarak iki ülke arasındaki münasebetleri ilerletmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Yaptığımız görüşmelerde, aziz kardeşimle, münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketlilik ve çeşitliliği, kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içindeyiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmi hedefliyoruz.”





İSRAİL İŞGAL POLİTİKASINDA ISRARCI

İkili görüşmede Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettiklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’e gönderdiğini belirtti. “Ayni yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde, İsrail’in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var.”





ZARARLARI TAZMİN ETMELİ

“Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail’in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktadaki çabalarını hız kesmeden sürdürecektir.”





EL ELE VEREREK YARDIM EDELİM

“ASEAN üyesi ülkelerle birlikte bizler Filistin’deki mağduriyeti hep beraber nasıl giderebiliriz? Bu sadece ne Malezya’nın ne de Türkiye’nin tek başına yapabileceği bir şey değil ama ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum. Her iki ülkede ayni ve nakdi olarak her türlü desteği verebileceğimize inanıyorum. Özellikle tabii sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye’de altyapı, üstyapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek alt yapıda neler yapabiliriz, bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar. Buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz.”





11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı İbrahim huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. Buna göre enerji dönüşümü, afet ve acil durum yönetimi, deniz ve kutup, savunma ürünleri tedariki, iletişim sistemleri, akıllı şehir, trafik ve güvenlik sistemi çözümleri, tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve denetimi, çok amaçlı görev gemisi tedariği, görsel-işitsel medya alanlarında iş birlikleri imza altına alındı.





Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’u hediye etti. Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile İbrahim, “Pamukkale beyazı” Togg önünde fotoğraf çektirdi.





Müslüman aleminin liderini ağırlıyoruz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, basın toplantısında “Dünya Müslüman aleminin lideri ve adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü ve ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz. Şanslıyız” diye konuştu. Türkiye’nin Gazze’ye ile ilgili çalışmalarına değinen İbrahim “Gazze konusunda, Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda Türkiye şu ana kadar bir liderlik ortaya koymuş durumda ve Türkiye’den insani yardım olarak yüz gemi dolusu ekipman vesair destek gönderildi. Bu inanılmaz bir şey. Başka bildiğim başka bir ülke bu kadarını yapmadı” ifadelerini kullandı. Filistin konusunda çalışmaların devam ettirileceğini kaydeden İbrahim, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir ateşkes imzalandı ama ateşkes imzalandıktan sonra geçiş dönemi dikkatlice takip edilmeli. İsrail’in agresif ve yayılmacı politikaları devam ediyor. İnsanların evlerini, insanların ikametlerini, insanların mallarını, mülklerini işgal edip ele geçirirken burada sorunun çözülmesi nasıl mümkün olacak? Dolayısıyla gidilmesi gereken iki yol var, öncelikle insani yardımların arttırılması ama bir diğer taraftan da uzun vadeli bir çözümün geliştirilebilmesi şarttır.”





Botanik bahçesini ziyaret etti

Malezya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan’ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Devlet Bakanı’nın eşi Zaliha binti Mustafa ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif samimiyetle karşıladı. Atık malzemenin geri dönüştürülme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, ve Dr. Wan Azizah İsmail, ziyaret anısına bahçeye, gücü ve dayanıklılığı temsil etmesi ve derin kültürel öneme sahip olmasından dolayı “Malezya’nın Ulusal Ağacı” olarak nitelendirilen “merbau” ağacını dikti. Ziyaret kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Kuala Lumpur Belediyesi arasında “Stratejik İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Emine Erdoğan, “Anlaşmaların, bugün toprağa bıraktığımız fidan gibi geleceğe kök salmasını diliyorum” dedi.





Türkiye’ye güvenen pişman olmaz

Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerle ilgili açıklamalar yaptı. “Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız ‘asrın felaketi’ olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor” değerlendirmesi yapan Erdoğan, “Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik” diye konuştu.





PROGRAMIMIZIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ

Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısının 6 binden 80 binin üzerine çıktığına işaret eden Erdoğan, güçlü şekilde destekledikleri ve son 1,5 yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye’yi küresel güç merkezi yapana ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden sabırla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Malezya’nın ASEAN üyesi ülkeler arasında Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı haline geldiğini ifade eden Erdoğan, “2015’te 1,7 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2024’te 5 milyar doların üzerine çıkardık. Yeni hedefimizi bu ziyaretimizde ticaret dengesini de dikkate almak suretiyle 10 milyar dolar olarak tespit ettik” dedi.





EL ELE VEREREK FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ

“Burada şunu özellikle vurgulamak durumundayım” diyen Erdoğan “Türkiye, stratejik coğrafi konumu, elverişli demografisi, dinamik ekonomisi, güçlü altyapısı, destekleyici iş ortamı ve avantajlı teşvik uygulamalarıyla Malezyalı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bilhassa komşumuz Suriye’de 13,5 yıldır süren istikrarsızlığın ve çatışmaların son bulmasıyla burada da ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek inşallah bu fırsatları değerlendireceğiz” dedi. Malezyalı iş insanlarını Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişimde Türkiye’yi bir üretim merkezi olarak değerlendirmeleri için ülkesine davet eden Erdoğan, “Türkiye’ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır” ifadesini kullandı.



