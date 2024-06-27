İsrail 'silah' diye paylaşmıştı: İletişim Başkanlığı oyuncağı böyle ifşa etti

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı.