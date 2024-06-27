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İsrail 'silah' diye paylaşmıştı: İletişim Başkanlığı oyuncağı böyle ifşa etti

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından 'El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın oyuncak olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

12:56 - 27/06/2024 Perşembe
DHA
Tüfek olduğu iddia edilen silahın, birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlendi.
Tüfek olduğu iddia edilen silahın, birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlendi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda,
"İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan, 'El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu paylaşımdaki fotoğrafta tüfek olduğu iddia edilen silahın, aslında oyuncak olduğu ve birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlenmiştir. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz"
denildi.

Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı.


#İsrail
#İletişim Başkanlığı
#Silah
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