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İsrail suçlarının hesabını vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, "İşlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerekir" dedi.

04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:34 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği suçlar sebebiyle uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, bugün yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan görüşmede Guterres’e, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın BM çalışanı için taziyelerini iletti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Politika
#İsrail
#Birleşmiş Milletler
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