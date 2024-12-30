İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 kişi hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Terör devleti İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.
11 kişi can verdi
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.