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İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 kişi hayatını kaybetti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:0030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları sürüyor

Terör devleti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Terör devleti İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.


11 kişi can verdi


İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.



Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.



#İsrail
#Şam
#saldırı

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