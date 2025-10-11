İsrail'den Türkiye itirafı: Yeni jeopolitik eksenin merkezinde

İsrail basını, 9 Ekim'de Şarm El-Şeyh'te imzalanan ve dün resmen yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasında Türkiye'nin katkısına ve bölgede güçlenen rolüne yönelik analizler yayınladı. İsrail merkezli Walla News'ta, "Türkiye anlaşmanın büyük kazananı" başlıklı analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakerelere etkisine yönelik, “Gazze şeridinin geleceğini etkileme fırsatı kazandı. İsrail bundan memnun değil, ancak başka seçeneği de yok” değerlendirmesi yapılırken, İsrailli yayın kuruluşu Mako'nun yayınladığı haberde de Türkiye, "diplomasideki artan gücünü barış adına sesini yükselterek ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.





DİPLOMATİK HAMLELERİN SONUCU

Mako, Gazze'de barış anlaşmasına ilişkin yayınladığı "Anlaşmanın büyük kazananı Türkiye oldu" başlıklı analizde Ankara'nın sürece etkisini değerlendirdi. Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam tarafından kaleme alınan analizde yer alan "Anlaşmanın kazananı, bölgedeki diplomatik hamleleriyle dikkat çeken Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte yeni bir jeopolitik eksenin merkezine yerleşti" ifadeleri yer aldı.





BÖLGESEL DÜZENİN MİMARI

Analizde, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki gücünün yükselişe geçtiği ve diğer ülkelerin Ankara'ya güvendiği, "Ankara, yalnızca geçici bir arabulucu değil; yeni bölgesel düzenin önemli bir aktörü ve mimarı konumuna yükseldi" değerlendirmesi ile vurgulandı.





FARK TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI ROL

Walla News'ta Guy Elster imzasıyla yayınlanan analizde "Anlaşmanın sonucu ne olursa olsun, Türkiye; Mısır ile Katar’ın yanı sıra merkezi bir rol kazandı" değerlendirmesi yapılırken, "Erdoğan sadece İsraillilerin cenazelerini arayacak olan görev gücüne katılmakla kalmayacak; Trump ile ilişkisinden yararlanarak Gazze’de savaş sonrası dönem için nüfuz kazandı. Daha önceki ateşkes anlaşmalarıyla yeni ateşkes anlaşması arasındaki önemli bir fark, Türkiye’nin arabuluculuk görüşmelerine derin müdahalesi. Erdoğan, Gazze şeridinin geleceğini etkileme fırsatı kazandı. İsrail bundan memnun değil, ancak başka seçeneği de yoktu" sözleriyle Türkiye'nin merkezi rolüne dikkat çekti.



