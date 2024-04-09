İsrail'e karşı yeni tedbirler geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’e karşı Türkiye’nin bir dizi tedbir almayı kararlaştırdığını açıkladı. Fidan, Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye’nin Ürdün üzerinden Gazze’ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin “İsrail’in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık” dedi. Fidan, Türkiye’nin olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadığının altını çizdi. Fidan, “Bugün tüm dünya, İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail’i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor” diye konuştu.

42 BİN TONDAN FAZLA YARDIM

“Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz” diyen Bakan Fidan, “Yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz” ifadelerini kullandı.

TİCARİ ANLAŞMALAR ASKIYA ALINIYOR

Dışişleri Bakanı Fidan’ın açıkladığı tedbirler arasında en önemli başlıklardan biri de ikili ticaretin askıya alınması durumu. Bu kapsamda Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinin ve anlaşmaların dondurulması gündemde. Derin ve kapsamlı tedbirler arasında Türkiye’nin İsrail’e en fazla ihraç ettiği ürünler arasında olan taze veya dondurulmuş balık ve kırmızı et,meyve ve sebze ile elektronik ürün parçaları ve kimyevi maddelerin ihracatının kısıtlanması gibi tedbirlerin alınması bekleniyor.



















