|
Gündem

İsrail'e karşı yeni tedbirler geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırmasını engelleyen İsrail'e karşı bir dizi tedbir uygulayacağını söyledi. Tedbirler kapsamında ticari ilişkilerin dondurulması ve İsrail’e ihraç edilen gıda ürünlerinin kısıtlanması gündemde.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:56 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’e karşı Türkiye’nin bir dizi tedbir almayı kararlaştırdığını açıkladı. Fidan, Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye’nin Ürdün üzerinden Gazze’ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin “İsrail’in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık” dedi. Fidan, Türkiye’nin olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadığının altını çizdi. Fidan, “Bugün tüm dünya, İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail’i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor” diye konuştu.

42 BİN TONDAN FAZLA YARDIM

“Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz” diyen Bakan Fidan, “Yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz” ifadelerini kullandı.

TİCARİ ANLAŞMALAR ASKIYA ALINIYOR

Dışişleri Bakanı Fidan’ın açıkladığı tedbirler arasında en önemli başlıklardan biri de ikili ticaretin askıya alınması durumu. Bu kapsamda Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinin ve anlaşmaların dondurulması gündemde. Derin ve kapsamlı tedbirler arasında Türkiye’nin İsrail’e en fazla ihraç ettiği ürünler arasında olan taze veya dondurulmuş balık ve kırmızı et,meyve ve sebze ile elektronik ürün parçaları ve kimyevi maddelerin ihracatının kısıtlanması gibi tedbirlerin alınması bekleniyor.






#Gazze
#Diplomasi
#Hakan Fidan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karabük’te bayram namazı kaçta kılınacak? 10 Nisan 2024 Karabük Ramazan Bayramı namaz vakti