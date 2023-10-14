İsrail'e tepkiler çığ gibi

Türkiye, Filistin için ellerini semaya açtı. Yurdun tüm camilerinde dün bir araya gelen vatandaşlar Mehmetçik ve Filistin’de hayatını kaybedenler için dua etti. Fatih Camisi başta olmak üzere sabah namazında İstanbul’daki camilere gelen vatandaşlar, “Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa” buluşması kapsamında Mehmetçik ve Filistin’de hayatını kaybedenler için dua etti. Sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından, Mehmetçik için dualar edildi. Vatandaşlar, İsrail’in Filistin’e uyguladığı ablukada hayatını kaybeden vatandaşlar ile yaralanan vatandaşların şifa bulması, yeryüzündeki mazlumların zulümden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükun bulması için ellerini semaya açtı. Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından toplanan binlerce kişi, Beyazıt Camiinden Ayasofya Camii’ne yürüyerek saldırıları protesto etti.

TEPKİ GÖSTERMELİYİZ

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “Filistinli direnişçiler asla teslim olmayacak, Kudüs’ü Mescid-i Aksa’yı özgürleştirene kadar bu mücadeleye devam edecekler. Müslüman alemini tepki göstermeye çağırıyorum.” diye konuştu. Türkiye’de yaşayan Filistinli Cenin Ali de “Filistin, Gazze ve Kudüs halkına destek için Beyazıt Camisi’nde buluştuk. Siyonist işgalciler, çok uzun yıllardır yaklaşık 75 seneden beri bizim topraklarımız olan Filistin ve Gazze’yi işgal ediyor. Bütün dünya halklarının Mescid-i Aksa’nın korunması için destek vermesi gerek. Filistin halkına ve Gazzeli çocuklara acil yardımlar gönderilmeli.” diye konuştu. Muhammed Ensar Yıldız ise “Bugün Filistinli kardeşlerimize destek olmak için buradayız. Onların bizden manevi bir güç almasını istiyoruz. En azından İsrail’e karşı durduğumuzu bilmelerini istiyoruz.” dedi

CUMA HUTBESİ FİLİSTİN İÇİN

Sabah namazının ardından cuma vaktinde de Filistin halkı için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca “Zulümle Abat Olunmaz” konulu hutbe, Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmünün yaşandığı belirtilerek, “Ümmet-i Muhammed olarak bize düşen, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, kardeşlik hukukumuzu canlı tutmak ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara maddi

ve manevi destek olmaktır.” ifadesi kullanıldı.

Cuma sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı

Türkiye’nin her şehrinde Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İstanbul’da Fatih ve Taksim camilerini dolduran vatandaşlar, cuma namazının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dualar etti. Başkentte de Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı sonrası bir araya gelen STK üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı. Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. KKTC’deki bazı camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dualar Kabe’den yükseldi

Mekke’deki Harem-i Şerif İmamı Şeyh Usame Hayyat, cuma hutbesinde Filistinliler ve Mescid-i Aksa için dua etti. Suudi Arabistan resmi televizyonunda yayınlanan görüntülerde, cuma hutbesinde dua eden Kabe İmamı Şeyh Usame Hayyat, “Allahım Filistin’deki kardeşlerimize zafer ver, Mescid-i Aksa’yı kurtar” ifadelerini kullandı. Hutbede duygusal anlar yaşayan Usame Hayyat, Allah’tan Filistinlilere, “katından yardımcı ve destekçi göndermesi” şeklindeki duası sırasında zaman zaman sesinin kesildiği duyuldu.

Dünya sokağa döküldü

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, işgalci İsrail’i protesto ederken Filistin’e destek yürüşüyü düzenledi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta cuma namazı sonrası bir araya gelen binlerce Lübnanlı, ellerinde Filistin bayrağı taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Birleşmiş Milletler binası önüne kadar yürüyen göstericiler, Gazze ile dayanışma mesajları verdi.

ON BİNLER SOKAKTAYDI

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araya gelen binlerce Iraklı, Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Irak ve Filistin bayraklarıyla Bağdat’ın Tahrir Meydanı’nda toplanan Iraklılar, İsrail karşıtı ve Filistin’i destekleyen sloganlar attı. Ürdün’ün başkenti Amman’da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi. Yaklaşık 10 ila 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, emniyet güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Tunus’ta da Habib Burgiba Caddesi’ndeki Belediye Tiyatrosu önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce Tunuslu katıldı. Cezayir, Pakistan, Afganistan ve Sudan da Filistin’e destek için binlerce kişi sokaktaydı.

TOKYO’DAN GAZZE’YE

ABD’nin New York kentinde Times Meydanı’nda Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin’e destek mesajı verdi. Japonya’nın başkenti Tokyo’da “Gazze’ye özgürlük” gösterisi yapıldı. İtalya’nın Milano kentinde bir araya gelen protestocular, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.







