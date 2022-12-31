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İSTANBUL

İstanbul 2023 yılına girerken 10 bin kamera ile izleniyor

Taksim Meydanı’nda yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önemleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) mobil aracı konuşlandırıldı. Yılbaşına saatler kala İstanbul, araçta bulunan 12 kişilik ekip tarafından 10 binin üzerinde kamera, 6 drone ile izleniyor.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul 2023 yılına girerken 10 bin kamera ile izleniyor
​İstanbul 2023 yılına girerken 10 bin kamera ile izleniyor.

İstanbul’da yılbaşı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü geniş güvenlik önlemleri aldı.

O güvenlik önlemlerinden biri ise İstanbul’u saniye saniye izleyecek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Merkezi aracı oldu.

Taksim’e konuşlandırılan araçtaki ekipler 10 binin üzerinde kamera, 6 drone ve polis ekiplerinin üzerindeki kameralardan görüntüleri izleyerek olumsuzlukları tespit ediyor.

Bakan Soylu yılın son gününü Tendürek'teki jandarmalarla geçirdi
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Bakan Soylu, yeni yıl nedeniyle geldiği 3 bin 305 rakımlı Tendürek Modüler Üs Bölgesinde brifing aldı ve incelemelerde bulundu.
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Üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra yapımı geçen ay tamamlanan ve gelişmiş teknolojik sistemlerle donatılan üs bölgesinin açılışını yaptı.
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Ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra üs bölgesinde Sistem İzleme Merkezindeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, üssün çevresinde belirlenen noktalara deneme amaçlı yapılan atışları da izledi.
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- Jandarmaları aileleriyle telefonda görüştürdüAkşam yemeğini yediği jandarmalarla bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra bazı jandarmaları aileleriyle telefonda görüştürdü.
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Bakan Soyluya Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.
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- Tendürek Modüler Üs BölgesiModüler Üs Bölgesinin temeli, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN tarafından 8 Eylül 2021de atıldı.
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Kış şartlarından dolayı ara verilen çalışmalar, 19 Mayıs 2022de yeniden başladı ve üssün yapımı 28 Kasım 2022de tamamlandı.
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Jandarma Genel Komutanlığının en yüksek üssü olan Tendürek Modüler Üs Bölgesi, 3 bin 305 metre rakımda bulunuyor.
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Kış aylarında sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki üs, geniş alanda keşif ve gözetleme imkanı sunuyor.
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Üsteki gelişmiş radar ve uzaktan komutalı atış sistemleriyle hem operasyon birlikleri destekleniyor hem de bölgenin kontrolü tam olarak sağlanıyor.
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Bakan Soylu yılın son gününü Tendürek'teki jandarmalarla geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla İran sınırındaki, 3 bin 291 rakımlı Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Modüler Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmalarla girdi.

İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri üst seviyede
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Taksim’de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu.
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Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst araması yaptı.
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Atlı polisler ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde devriye gezdi.
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İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri üst seviyede
Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemi alan polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi. Caddeye girmek isteyenlerin üstleri ve çantaları tek tek aranırken, atlı polisler de denetim gerçekleştirdi.

Bodrum'da yılbaşı hareketliliği: 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
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Önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrumda yılbaşına saatler kala trafikte hareketlilik başladı.Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Uygulama noktasında denetimlerde bulundu.
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Narkotik köpeği Efor ile araçlarda arama yapan ekipler, sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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Bodruma son 24 saat içerisinde 15 bin aracın giriş yapıldığı bildirildi. Gümbet başta olmak üzere Turgutreis istikametine yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.
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Öte yandan, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserleri kapsamında 22.30da Teoman, Belediye Meydanında sahne alacak.
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Kent genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik olmak üzere 450 personelin sabaha kadar görev yapacağı bildirildi.
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Bodrum'da yılbaşı hareketliliği: 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşına saatler kala trafik yoğunluğu artarken, son 24 saat içerisinde kente 15 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.
Emekleri gözlerinin önünde küle döndü

Emekleri gözlerinin önünde küle döndü

​Sokak sokak gezip topladıkları ekmek paraları alevlere teslim oldu.
Yeni yılı yer altında karşıladılar

Yeni yılı yer altında karşıladılar

Ukraynalılar saldırılar nedeniyle metro istasyonuna sığındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını kutladı: 2023 daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak

Sinema müzik ve spor camiasının birçok ünlü ismi hayatını kaybetti.

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