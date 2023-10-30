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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı'nda çift yönlü olarak askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı.

07:34 - 30/10/2023 Pazartesi
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İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı, Cumhuriyet'in 100. yılında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.


Boğaz'da resmi geçit töreninden önce dün sabah saat 10 itibariyle gemi trafiği askıya alındı.


Gün boyu Boğaz'da, Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterileri,

savaş gemisi geçiş törenleri ve 101 pare top atışı yapıldı.


Hava kararınca da Boğaz, havai fişek, dron ve ışık gösterilerine sahne oldu.


Tekrar kullanıma açıldı

Tören geçişleri sebebiyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, saat 05.00 itibarıyla Kuzey-Güney yönlü olarak tekrar açıldı.

#İstanbul Boğazı
#gemi
#trafik
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