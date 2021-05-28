İstanbul D-100 Karayolu'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı

İstanbul'daki kaza, saat 08.00 sıralarında, Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 27 RY 450 plakalı otomobil arıza yapınca sürücü Fırat U. otomobili, en sağ şeride çekti. O sırada, arkadan gelen 34 BPA 242 plakalı Halis D. yönetimindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Halis D., havada taklalar atarak yere düştü. Kazada, motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücü Halis D'yi ve hafif yaralanan otomobil sürücüsü Fırat U.'yu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaza nedeniyle D-100 Karayolu, Ankara istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.