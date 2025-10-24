Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

16:5224/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan fırtına ve sağanak uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüslerinin bugün ve yarınki bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul için ’sarı kod’ verilirken İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün ve yarın için iptal olan seferler şöyle;


Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17.35, Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy 18.00, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 18.15, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:30, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00, yarın için iptaller ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08.30.


#İstanbul
#Meteoroloji
#fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1994-2008 arasına erken emeklilik şartı açıklandı: SGK giriş tarihi ile prim yaş günü tablosu