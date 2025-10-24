İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul için ’sarı kod’ verilirken İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün ve yarın için iptal olan seferler şöyle;