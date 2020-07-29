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İstanbul emniyetinden son dakika kayıp çocuk açıklaması

İstanbul emniyetinden kayıp çocuk açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de kayıp olduğu belirtilen 13 yaşındaki M.A.'nın bulunduğunu açıkladı. Caddebostan Sahil Halk Plajı önünde kayıp çocuğun bulunduğu açıklamada belirtiltildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de kayıp olduğu belirtilen 13 yaşındaki M.A.'nın bulunduğunu açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " 23.07.2020 tarihinde ilimiz Sancaktepe ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Çaresiz aile 7 gündür kayıp olan çocuklarını arıyor" başlığı ile yer alan haberler ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kayıp olarak aranan yaşı küçük M.A.(13) isimli şahsı bulmaya yönelik olarak 29.07.2020 günü saat: 18.00 sıralarında ilimiz Kadıköy ilçesi Caddebostan Sahil mevkiinde yapılan çalışmalarda, kayıp M.A. isimli yaşı küçük şahıs Caddebostan Sahil Halk Plajı önünde ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
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Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..


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