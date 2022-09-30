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İSTANBUL

‘İstanbul Gençlik Oyunları’ rekabeti pekiştirecek

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbrahim Koçaslan Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Kartoğlu, “En iyisini ben yaparım diyen bir gençlik, Başakşehirimizden gümbür gümbür geliyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘İstanbul Gençlik Oyunları’ rekabeti pekiştirecek
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbrahim Koçaslan Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlik buluşmalarına yeni eğitim ve öğretim döneminde kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl “Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla düzenlenen söyleşilerin ilk durağı İbrahim Koçaslan Ortaokulu oldu. Başkan Kartoğlu, bir araya geldiği öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

DERECEYE GİRENLERE HARİKA ÖDÜLLER VAR

İstanbul Gençlik Oyunları kayıtlarının başladığını belirten Başkan Kartoğlu, “Geçen sene yarışmalara katılamayan tüm gençlerimizi bu sene doya doya eğlenmeye ve kayıt yaptırmaya davet ediyorum. Yarışmalara katılarak deneyim kazanacak, disiplinli olmayı öğrenecek, mücadele ruhunuzu geliştireceksiniz. Çok sayıda branşımız bulunuyor. İlgi duyduğunuz branşta kayıt yaptırarak, İstanbul Gençlik Oyunları aranızdaki rekabeti de pekiştirecek. Heyecanını sonuna kadar yaşamanızı istiyorum. Dereceye girerseniz sizleri harika ödüller de bekliyor” diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

BAŞKANDAN GENÇLERE ALTIN ÖĞÜTLER

Öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yönünde öğütler de veren Başkan Kartoğlu, “Mutlaka kendinizi geliştirin. Özellikle meslek seçimi, sizin yaşlarınızda büyük öneme sahip. Spor yapın, bol bol kitap okuyun ve araştırma yapmayı unutmayın” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM SİZSİNİZ

Her zaman gençlerin yanında olduğunun altını çizen Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben inanıyorum, siz çok güzel yerlere geleceksiniz. Ülkemizin gücüne güç katacaksınız. ‘En iyisini ben yaparım’ diyen bir gençlik Başakşehirimiz'den gümbür gümbür geliyor. Sizin başarınızla bizler de gurur duyacağız. Benim en büyük motivasyon kaynağım sizin başarılı olduğunuzu görmek.”

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