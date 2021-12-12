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İSTANBUL

Beyoğlu çiçeklerle donatılıyor

Beyoğlu Belediyesi ilçenin kış aylarında daha güzel bir görünüme kavuşması için mevsimlik çiçek ekimine başladı. Çalışma tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeği şehrin güzelliğine güzellik katacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Beyoğlu çiçeklerle donatılıyor
Beyoğlu'nda mevsimlik çiçek ekimine başladı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Beyoğlu’nda yüzleri güldüren bir çalışmaya imza atıldı. Beyoğlu Belediyesi ilçenin kış aylarında daha güzel bir görünüme kavuşması için mevsimlik çiçek ekimine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Galata Kulesi başta olmak üzere tarihi mekanların çevresinde, belediyenin hizmet binalarının, semt konaklarının, kütüphanelerin çevresinde, meydanlarda, park ve bahçelerde kışlık çiçekler toprakla buluşturuluyor.

Devam eden çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeği şehrin güzelliğine güzellik katacak.

30 BİN ADET MENEKŞE VE ÇUHA ÇİÇEĞİ EKİLECEK

Beyoğlu’nun cazibesini her mevsim korumaya devam edeceğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kültür sanatın ve turizm merkezi Beyoğlu tarihi birikimiyle de İstanbul’un gözdesidir. Burada hayat yaz kış devam ediyor. Bizler de ilçemizin cazibesini daha da artıracak ve her mevsim canlı tutacak çalışmalara önem veriyoruz. Bunların başımda da yeşillendirme ve renklendirme çalışmaları geliyor. İlk olarak ağaçlandırma çalışması yaparak ilçemizin dört bir yanında zeytin ağacı fidanları diktik. Daha sonra açtığımız mahalle bahçeleri ile her mahallemizi aynı zamanda yeşillendirdik. Kış aylarının gelmesiyle birlikte de ilçemizin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla mevsimlik çiçek dikimine başladık. Kış aylarında da ilçemizin canlılığını koruyarak cazibesini artıracak olan çalışma tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeğini toprakla buluşturmuş olacağız” dedi.

Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
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Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı.
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Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı.
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Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk.
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Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette.
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Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak.
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Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu.
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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek.
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Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı.
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Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti.
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Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor.
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Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor.
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Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.
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İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı.
Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı.


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