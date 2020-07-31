Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bayramın ilk gününde İstanbulda yollar boş kaldı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Bayramın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 8'lere kadar düştü.

Haber Merkezi DHA
Saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.
Saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 8'lere kadar düştü.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

Trafik yoğunluğu yüzde 8

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı. Kadıköy Bostancı ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı: Bayram boyunca 163 bin polis ve jandarma görev yapacak
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı: Bayram boyunca 163 bin polis ve jandarma görev yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

Saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

Saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

Saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.
Abone Ol Google News
Kaçak kesime geçit yok

Kaçak kesime geçit yok

Açık alanda kurban kesimi yapan kişilere ceza kesildi.
Kritik üstebayram mesaisi

Kritik üste
bayram mesaisi

​Terörle mücadele aralıksız devam ediyor.
Varank duyurdu

Varank duyurdu

'Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diye açıkladı.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
30 gün sonra<br> ilk paylaşım

30 gün sonra
ilk paylaşım

Bahçeli, Twitter'a Karagümrük paylaşımıyla döndü.
'Gel kurban olduğum'

'Gel kurban olduğum'

Kaçan dana ortalığı birbirine kattı.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
Türk F-16'ları Azerbaycan'da

Türk F-16'ları Azerbaycan'da

TurAz Kartalı tatbikatı devam ediyor.

Erdoğan'dan bayram telefonu

Erdoğan'dan bayram telefonu

Soylu'yu arayarak, üs bölgesindeki Mehmetçikle görüştü.
Kurban eti nasıl saklanmalı?

Kurban eti nasıl saklanmalı?

​Uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi.
Bir Kurban <br>Bayramı klasiği

Bir Kurban
Bayramı klasiği

Acemi kasaplar hastanelere akın etti.
Ayasofya'da ilk bayram namazı

Ayasofya'da ilk bayram namazı

​Vatandaşlar gece saatlerinde camiye geldi.
Bayram nöbeti

Bayram nöbeti

Binlerce Mehmetçik bayramı harekat bölgelerinde geçirecek.​
Ankara'da kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Bakan Akar: Yunan komşularımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz.
40 dereceyi göreceğiz

40 dereceyi göreceğiz

Yurt genelinde sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.
AB'den<br>çifte standart!

AB'den
çifte standart!

Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını yine kaldırmadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.