Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbul barajlarında son 5 yılın en düşük seviyesi görüldü Kritik seviyenin altına indi
İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul barajlarında doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesini gördü

İstanbul barajlarında son 5 yılın en düşük seviyesi görüldü: Kritik seviyenin altına indi

Kurak geçen yaz aylarının ardından İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39.9 seviyesini gördü. Geçtiğimiz yıl bu aylarda yüzde 60'larda olan doluluk oranının bu seviyeye kadar düşmesi uzmanları endişelendirdi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da su için tedbir alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların suyu verimli kullanması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü.

İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi.

DHA
Prof. Dr. Hüseyin Toros
  • İSKİ verilerine göre bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,90 olarak ölçüldü. Bu doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,80 olarak ölçülmüştü. Su oranın düştüğü barajlardan biri de Alibeyköy Barajı. 22 Eylül itibarıyla Alibeyköy Barajı'nda su doluluğu yüzde 21,10 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajları alarm veriyor: 2014'ten beri en düşük seviyede
GÜNDEM
İstanbul barajları alarm veriyor: 2014'ten beri en düşük seviyede

DHA
İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde.

"SUYU VERİMLİ KULLANMAK GEREKİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2020 yılının geçen yıllara göre daha kurak geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

  • "2020 yılı itibarıyla hava geçmiş yıllara göre İstanbul'da biraz daha kurak geçiyor. Bu durumu barajlardan görebiliyoruz. İstanbul'daki su tüketimleri daha fazla. Evde olduğumuz için daha fazla su kullanıyor, olabiliriz. Belki de temizliğe her zamankinden daha fazla önem verdiğimiz için daha çok su kullanıyor olabiliriz. Önümüzdeki dönem Ekim, Kasım, Aralık ayları. Yüzde 40 yağış bu dönemde meydana geliyor. Yağışlı bir döneme doğru geçiş yapacağız ama bununla birlikte İstanbul'da artan nüfus, su kıtlığı iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada sorun haline geldi.

  • Barajlar alarm veriyor: İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu
    GÜNDEM
    Barajlar alarm veriyor: İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu
  • Bütün bunları ele aldığımız zaman su hayatımızın her anı için son derece önemli. Suyu verimli kullanmak gerekiyor. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Hepimiz suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz buna bakmalıyız. Aslında su bol olsa bile verimli kullanmak gerekiyor. Çünkü evimize gelen her bir damla için atmosfere karbon salınımı gönderiyoruz. Her bir suyun karbon ayak izi var."

DHA
İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAKTA FAYDA VAR"

  • Barajlardaki su miktarını geçtiğimiz yıllarla kıyaslayan Prof Dr. Toros, su seviyesinin azalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Toros, "Geçen yıl aynı döneme baktığımız zaman barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerindeydi. Bu sene yüzde 40'ın altına düşüyor olması tabii ki güzel bir sonuç değil. Hepimiz için arzu edilmeyen bir sonuç. Maalesef iklimdeki salınımlar nedeniyle her yıl aynı yağışı almıyoruz. Bazı yıllar daha kurak geçebiliyor bazı yıllar daha yağışlı geçebiliyor. Suyu daha verimli kullanmanın yollarını aramak gerekiyor. Geçen yılla aynı döneme göre daha çok su kullanıyoruz. Bu suyu aşağı doğru çekiyor. Yine yağış değerlerine baktığımız zaman geçen yıla göre daha az. Bunların ikisi üst üste geldiği zaman olumsuz olarak etkiliyor. Şu an yakın dönemde fazla bir yağış gözükmediği için her zaman tedbiri elden bırakmamakta fayda var" diye konuştu.

DHA
İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde.

Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi düştü: 15 kilometrelik ırmak kurudu
FOTOĞRAF 12
Title
Bartın'ın Derbent köyündeki ırmağa inşa edilen ve temelden yüksekliği 72,5 metre olan Kirazlıköprü Barajı’nın 66,19 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Son aylarda bölgeye yağış düşmemesi nedeniyle Ulus ve Ovacuma çaylarından gelen suyun azalmasıyla barajdaki su seviyesi düştü. Suyun, baraj içindeki su tahliye kanallarının 25 santimetre aşağısına düşmesinin ardından baraj sonrasındaki ırmağa su akışı yapılamadı. Barajdan su verilememesi nedeniyle Bartın Irmağı yatağı kurudu.
Title
Irmak yatağındaki balıklar, küçük su birikintilerinde yaşarken, kuruyan alanlarda bazı balıkların telef olduğu görüldü. Kurtköy mevkisinde, dün gece, ırmaktaki su birikintisinde bulunan balıkların yaşaması için iş makineleriyle göletler açılarak, kuyulara su dolduruldu. Balıkların açılan göletlere tahliyesi sağlandı. Irmak yanlarında bulunan Kurtköy, Büyükkıran, Terkehaliller, Muratbey, Akçalı ve Kabagöz köylerinin su ihtiyacının karşılandığı ırmak kenarlarındaki keson kuyularda da su kalmadığı öğrenildi.
Title
Büyükkıran köyünün muhtarı Mustafa Gökgöz, kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin çok fazla düştüğü belirterek, “Şu anda susuzluk had safhaya ulaştı. Köylerimiz susuzluk çekiyor. Irmak yatağımız kurudu, Kurtköy köyümüz şu anda susuzluk çekiyor. Benim de köyümde su kalmadı. Irmak kenarlarında bulunan sondaj kuyularımızdaki suyu nöbetleşe olarak alıyoruz. Su artık gelmiyor. Kirazlı Köprü Barajı'ndaki suyun seviyesi çok düştü. Baraj da kurudu. Daha önce bu kadar olmamıştı. Her yıl kötüye gidiyor. Bunun nasıl önlemini alacağız bilmiyoruz. Artık ırmakta hiç su kalmadı, karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Yani artık 15 kilometrelik alanda su tamamen kurudu. Irmak yatağındaki balıklar tamamen yok oldu. Çok az su alan yerlerde balık var. Durum şu anda çok vahim, yetkililere durumu aktarıyoruz. İnşallah bir çözüm bulunur” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi düştü: 15 kilometrelik ırmak kurudu
Bartın'da uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle Kirazlıköprü Barajı'ndaki su seviyesi düştü. Barajın tahliye kanallarından su verilemeyince yaklaşık 15 kilometrelik ırmak yatağı kurudu.

"TAHMİNLER MEVSİM NORMALLERİNDE GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Su israfının önüne geçilmesi için vatandaşların suyu dikkatli kullanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Toros, "Boşa akıtacağımız her bir damlanın atmosferimizi kirlettiğini, o su damlasının bize gelinceye kadar atmosfere karbon saldığımızın farkında olmamız gerekiyor. Bu çerçevede ev ve iş yerlerinde yapabileceklerimiz var" dedi. Önümüzdeki aylar için tahminlerde bulunan Toros, "Tahminler mevsim normallerinde geçecek gibi görünüyor. Tahminler düşmemesi yönünde. İklimdeki salınımlar çok farklı yapılara götürebilir. Onun için yüzde 40'ın bile altına düşmemesinin yollarını aramamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DHA

DHA

DHA

Title
Manzarası ile Maldivler'i andıran Şile Ağva'da bulunan Kadırga Koyu görenlerin beğenisini topluyor.
Title
Havadan çekilen koyda dev dalgaların oyduğu kayalıklar sanat eseri gibi dikkat çekiyor.
Title
Koronavirüs salgını ile birlikte doğa ile iç içe sosyal mesafenin olduğu yerler vatandaşlar tarafından daha çok rağbet görmeye başlarken, birçok vatandaş alanı, günübirlik gezi için ziyaret ediyor.
Title
Kayalıkların yapısı ve dalgaların oluşturduğu manzara, şehirden uzaklaşmak ve doğa ile baş başa kalmak isteyenler için öne çıkıyor.
Title
Doğaseverlerin de sık sık ziyaret ettiği Ağva şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası olarak biliniyor.
Title
Havadan çekilen görüntülerde dev kayalıklara vuran dalgalar doğanın güzelliğini gözler önüne seriyor.
Title
İstanbul’un kartpostallık kayalıkları: Maldivleri aratmıyor
Şile Ağva'da eşsiz doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Kadırga Koyu havadan çekilen görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Maldivler'i aratmayan koy, film ve klip çekimi için sıklıkla kullanılırken, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi.


Abone Ol Google News
Yüzde 100 yerli ve milli

Yüzde 100 yerli ve milli

Kademe üretti: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor.
Karaköyde sır ölüm

Karaköy'de sır ölüm

​Amerikalı gazeteci aracının içinde ölü bulundu.
ABD hükümeti İncirlikteki nükleer silahları çekecek mi?

EBA'daki yoğunluğa ilişkin konuştu

EBA'daki yoğunluğa ilişkin konuştu

​'Altyapı güçlendiriliyor, eksiklikler gideriliyor...'

​Tarihi doğalgaz keşfi sonrası gözler faturalarda.
En çok merak<br>edileni cevapladı

En çok merak
edileni cevapladı

İHA ve SİHA'larda yazılım ve kritik aksamlar tümüyle milli.

İstanbul'da katliam gibi kaza: Elektrikli scooter'la yaya geçidinden geçerken otomobil çarpan genç hayatını kaybetti
Gündem

İstanbul'da katliam gibi kaza: Elektrikli scooter'la yaya geçidinden geçerken otomobil çarpan genç hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te korkunç bir kaza meydana geldi. Son dönemlerde yaygınlaşan elektrikli scooter'la yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Metehan Korkmaz’a otomobil çarptı. Havaya savrularak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Avukat olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınmasına rağmen serbest bırakıldı. Olay sırasında diğer trafikteki araçların yayalar geçerken durmasına rağmen, Korkmaz'a çarpan sürücünün aşırı hızla geldiği iddia edildi. Oğlunu kaybeden acılı baba, sürücüden şikayetçi olduğunu, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı
Spor

İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı

Barcelona'dan ayrılarak Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi. Golcü oyuncunun statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce, sınav sorularını aldığı ve sınavı kısa sürede bitirerek çıktığı iddia edildi. Suarez'in transferiyle ilgili bu olaylardan sonra önemli bir gelişme de yaşandı.
ABD polisinden bir vahşet daha: Otizmli çocuğu vurdular
Dünya

ABD polisinden bir vahşet daha: Otizmli çocuğu vurdular

ABD'de bir polisin otizmli çocuğu vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Çocuğunun kriz geçirmesi sonucu polisleri arayan anne Golda Barton, polisin 13 yaşındaki Linden'i vurduğunu söylüyor. Polisi görünce Linden'in rahatsızlığının arttığını ve panik olduğunu ifade eden anne, oğlunun hayatta kaldığı için şanslı olduğunu ifade ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.