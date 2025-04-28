İstanbul haberleri: Küçükçekmece'de park halindeki araç alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Huzur Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide park halindeki 34 NDB 86 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle alevli şekilde yanmaya başladı.

Alevler giderek büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında aracın yanında bulunan park halindeki 34 YNA 41 plakalı tır da zarar gördü.