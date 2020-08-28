İstanbul Havalimanı'nda CİTES ekiplerince ele geçirildi: Ticareti yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, yurt dışına çıkmakta olan iki yabancı uyruklu şahsın bagajında papağan yumurtası olarak beyan edilen çok sayıda yumurtaya el konuldu.

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AA

CİTES ekiplerince yapılan incelemede kırılmaması için özel sünger içerisinde muhafaza edilen söz konusu yumurtaların 55 adet kınalı keklik ve 60 adet bıldırcın yumurtası olduğu belirlendi.

Yumurtaları yasa dışı üretim ve satış yapan bir kişiden temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslar hakkında, Çevre Kanunu kapsamında "biyokaçakçılık" suçundan, satışı yapan kişi hakkında da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'ndan işlem yapıldı.

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El konulan yumurtalar ise kuluçka makinelerinde canlı tutulmak üzere Polenezköy Sülün Üretim İstasyonu'na teslim edildi.