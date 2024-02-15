İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.