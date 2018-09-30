Gündem İstanbul, İzmir ve bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
İZMİR

İstanbul, Kayseri, Sivas, Edirne, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla hava durumu

İstanbul, İzmir ve bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz ile Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in batısı ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İstanbul'un ise bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz ile Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla’nın kıyı kesimleri, Balıkesir’in batısı ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-75 km/sa) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Marmara’da kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34
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