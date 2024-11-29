İstanbul Küçükçekmece'de silahlı 4 kişi profesörü darbedip aracını gasbetti

Küçükçemece'deki olay, Atakent Mahallesinde bir sokakta dün 05.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahı bölümünde çalışan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu işine gitmek için sokakta otomobili ile seyir halindeyken yüzleri maskeli silahlı 4 kişi tarafından önü kesildi. Şüpheliler profesörü araçtan indirip darbetti.
Yüzleri maskeli 4 saldırgan daha sonra profesörün otomobilini alarak olay yerinden kaçtı. Halit Çavuşoğlu polis merkezine giderek durumu anlattı ve şikayetçi oldu. Çavuşoğlu'nun ifadesini alan polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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