İstanbul Küçükçekmece'de silahlı 4 kişi profesörü darbedip aracını gasbetti

Küçükçemece'deki olay, Atakent Mahallesinde bir sokakta dün 05.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahı bölümünde çalışan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu işine gitmek için sokakta otomobili ile seyir halindeyken yüzleri maskeli silahlı 4 kişi tarafından önü kesildi. Şüpheliler profesörü araçtan indirip darbetti.