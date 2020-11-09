İstanbul Kültür Üniversitesi, TÜBİTAK 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 50'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), bu yıl dokuzuncu kez açıklanan endekste yer alan üniversitelerden biri oldu. ‘Bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre yapılan ve 50 üniversitenin yer aldığı listede İKÜ, uzaktan eğitim alt yapısı ve bu süreçte öğrencilerine sunduğu imkanlarla ön plana çıkıyor.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin ilk sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) yer aldığını belirten Mustafa Varank, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) ise ikinciliği paylaştığını belirtti. İlk kez 2012 yılında açıklamaya başladıkları endeksin hem üniversiteler hem de kamuoyu tarafından merakla beklendiğini dile getiren Varank, girişimci ve yenilikçi üniversite ile bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olan, bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen üniversitelerin kast edildiğini dile getirdi. “Girişimci ve yenilikçi üniversite ile sunduğu mentörlük ve danışmanlık hizmetleriyle yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını, hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunan, kazandırdığı girişimcilik ruhuyla risk alabilen bireyler yetiştiren, sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürü ile bölgesel ve ulusal kalkınmada itici role sahip olan üniversiteleri kastediyoruz.” diyen Varank endeksin, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Endeks kapsamında dikkate alınan, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları. Bu sıralamayı yaparak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz.”

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Endeks nasıl hazırlanıyor?

Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasının nasıl hazırlandığına dair de bilgi veren Mustafa Varank, “Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirildi. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin aralarında bulunduğu 282 kurum katkılarını sundu." ifadelerinde bulundu.