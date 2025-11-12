Yeni Şafak
İstanbul polisi zehir tacirlerine geçit vermedi: 7 tutuklama

16:4712/11/2025, Çarşamba
AA
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 26-30 Ekim'de Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 130 kilogram eroin, 274 kilogram metamfetamin ile 90 kilogram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına operasyona ilişkin bilgi vererek,
"Temiz bir gençlik ve güçlü bir gelecek için yürüttüğümüz narkotik mücadelemiz yalnızca bir görev değil aynı zamanda milletimize ve insanlığa olan borcumuzdur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelede kararlılığımızı sürdürmeye ve İstanbul halkının desteğiyle bu mücadeleyi güçlendirmeye devam ediyoruz."
dedi.

Yıldız ayrıca Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağındaki 20 askeri personel ile Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin için Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.




