İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik gücüyle öne çıktı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara’nın öncülüğünde gerçekleşen katılımda, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan akademik kadro, gerçekleştirdikleri bilimsel sunumlarla kongrenin en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. İstanbul Rumeli Üniversitesi, sosyal bilimler alanındaki disiplinler arası çalışmalarını ve akademik birikimini uluslararası bir platformda paylaşarak bilgi alışverişine katkı sundu.

Kongre; sosyal bilimler alanında yürütülen çalışmaları farklı ülkelerden akademisyenlerle buluşturmayı, uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeyi ve disiplinler arası etkileşimi teşvik etmeyi amaçladı. Etkinlik boyunca sosyal bilimlerin güncel meselelerine yönelik çok sayıda oturum ve sunum gerçekleştirildi. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademisyenleri, özellikle toplumsal değişim, eğitim, iletişim, psikoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve kültürel çalışmalar alanlarındaki bildirileriyle dikkat çekti.

Kongrenin açılışında konuşan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin üniversiteler açısından taşıdığı stratejik öneme değinerek, bu tür uluslararası etkinliklerin kalite kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğunu vurguladı.