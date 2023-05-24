İstanbul senin ek işin mi?

HDP’nin desteklediği 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vadettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında mitinglere katılmak için yıllık izne çıkmıştı. İmamoğlu il il gezerken belediyedeki işler aksıyor, vatandaşlar ise bozulan ve saatinde gelmeyen otobüslerle mücadele ediyor. İstanbulluya vaat vermekle yetinen İmamoğlu, aynı tutumunu İBB Meclisi’nde de sergiliyor.

DEPREM TOPLANTISINA KATILMADI

İBB Meclis Üyesi Kübranur Uslu, göreve geldiği gün bütün meclis toplantılarına katılacağını söyleyen İmamoğlu’nun önemli toplantılara bile katılmadığını kaydetti. İmamoğlu’nun sadece depremin konuşulduğu toplantıya bile katılmadığını belirten Uslu, “İstanbul’un en önemli konusu deprem, bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat İBB Başkanı böylesine önemli bir konunun tartışıldığı günde dahi Meclis’te yoktu. Oysa İstanbul ek iş değil, temel görevdir” dedi.

ÖNCELİĞİ İSTANBUL DEĞİL

İmamoğlu’nun yılda bir yapılan ve katılımın zorunlu olduğu İBB Faaliyet Raporu Toplantısı’nın sonunu bile beklemediğini anlatan Uslu, “İBB Faaliyet Raporu’nu değerlendirdiğimiz son toplantıda yaptığı sunum, İstanbul’u değil genel seçimleri öncelediğinin göstergesi oldu. Konuşmasının az bir bölümünü İstanbul’a ayırırken, geri kalan kısımda Meclis kürsüsünde adeta seçim propagandası yaptı. Oysa ki o kürsü İstanbul’un meselelerinin, İstanbulluların ihtiyaçlarının konuşulması gereken bir kürsüdür” diye konuştu.

HESAP VERMEKTEN KAÇIYOR

İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de İmamoğlu’nun üstlendiği sorumluluğu yerine getiremediğini vurguladı: “Kendisi de bunun farkında olacak ki, siyasi ikbali için başka arayışlar içinde. İstanbul halkının geleceğinden çalınanlar var. Meclis’e karşı sorumluluğunu yerine getirmediği gibi hesap vermekten de kaçıyor. Belediye başkanının İstanbul’da olmaması, beceriksiz bir yönetimle yüzleşmesini ertelemekten başka bir şey değil. Biz vatandaşlarımızın şikayet ve önerilerini Meclis’te gündeme getiriyoruz. Her toplantıda soru önergeleri veriyoruz. İşten çıkarmalar ve işe alımlar hakkında verdiğimiz soru önergelerine cevap alamadık.”

Kadro değişimi hizmeti aksatıyor

İBB’de sürekli kadroların değiştiğine dikkat çeken Uslu şunları kaydetti: “En çok şikayet aldığımız konuların başında toplu ulaşım geliyor. Otobüsler gelmiyor, raylı sistemler bozuluyor, araçlar saatlerine uymuyor, otobüs güzergahları bazı hatlarda değiştirildi, kaldırıldı, saatlerce durakta beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. İstanbul’da gideceğiniz yere saat kaçta ulaşacağınız artık meçhul. Bu problemlerin temel sebebi, mevcut düzenin pek çok defa değiştirilmiş olması. Ulaşım Daire Başkanı, İETT Genel Müdürü pek çok defa değiştirildi. Bu değişimler hem sorunların varlığının hem de bir türlü dikiş tutturamamanın göstergesi.”







