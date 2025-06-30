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İstanbul Topkapı Üniversitesi'nden Bilim Kafe etkinliği: 'Tarih boyunca bilimden pratiğe Topkapı'

İstanbul Topkapı Üniversitesi'nden Bilim Kafe etkinliği: 'Tarih boyunca bilimden pratiğe Topkapı'

15:3630/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Bilim Kafe projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri milyonlarca vatandaşa ulaştı. İstanbul Topkapı Üniversitesi de Zeytinburnu Belediyesi iş birliği ile Bilim Kafe Etkinlikleri’nin ilkini Kazlıçeşme Mozaik Kafe’de vatandaşlarla buluşturdu.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Rıdvan Yurtseven, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Kanık ve Genel Sekreter Dr. Bora Gündüzyeli’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı.

Etkinlikte, "Tarih Boyunca Bilimden Pratiğe Topkapı" başlığıyla bölgenin tarihsel ve kültürel mirası ışığında bilimin toplum hayatındaki yeri konuşuldu. Söyleşide, geçmişten günümüze bilimsel gelişmelerin günlük yaşamdaki etkileri, Topkapı ve çevresinin bilimsel, tarihsel önemi vatandaşlarla paylaşıldı.

Topluma bilimi sevdirmek ve akademik bilgiyle halk arasında köprü kurmak amaçlayan Bilim Kafe etkinliğine, bölge halkı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre ALKİN, etkinlik sonrası verdiği röportajda Zeytinburnu Belediye Başkanı'na ve Zeytinburnu halkına misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederek, Topkapı bölgesinin köklü tarihine ve bilim yolculuğuna dikkat çekti. Ayrıca, Bilim Kafe etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini vurguladı.

YÖK tarafından organize edilen Bilim Kafe etkinlikleri, Türkiye genelinde üniversitelerin akademisyenleri ile halkı buluşturmayı, bilimin herkes için erişilebilir ve anlaşılır olmasını hedefliyor.

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