Gündem İstanbul trafiğinde yeni yıl yoğunluğu Yüzde 65lere ulaştı
İSTANBUL

İstanbul trafiğinde 'yeni yıl' yoğunluğu: Yüzde 65'lere ulaştı

Yeni yıla saatler kala, İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Mesai bitimiyle birlikte artan yoğunluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre yüzde 65 olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul trafiğinde yeni yıl yoğunluğu: Yüzde 65lere ulaştı
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Yılbaşına saatler kala mesailerini tamamlayan vatandaşların bazıları evlerinin yolunu tutarken, kimisi de yılbaşını geçirecekleri noktalara ulaşmak için yola çıktı. Bu nedenle İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YÜZDE 65'LERE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı.

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