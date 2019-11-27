Gündem İstanbul Ümraniyede apartmanda çıkan yangında can pazarı
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İstanbul Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı

İstanbul Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı

İstanbul Ümraniye’de bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında üst katta mahsur kalan vatandaşlar merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanların yakınları ise endişe içerisinde yakınlarının kurtarılmasını bekledi. Olayda bazı bina sakinlerinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipler, mahsur kalanları kurtardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipler, mahsur kalanları kurtardı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye ve binaya yoğun duman yayıldı. Binanın üst katındaki vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi.

AA
Ümraniye’de bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında üst katta mahsur kalan vatandaşlar merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye, merdiven ile üst katlara ulaşarak binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Vatandaşlar, evin pencerelerinden çıkıp merdivene alınarak binadan aşağı indirildi. O sırada bazı bina sakinleri de yakınlarının binadan kurtarılmasını panik içerisinde bekledi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

İHA
Olayda bazı bina sakinlerinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangını duyar durmaz evine koşan bir vatandaş da binada eşinin mahsur kaldığını öğrenerek endişe içerisinde beklemeye başladı.

İHA
Binanın üst katındaki vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi.

Vatandaş, “Çocuklar aradı 'binada yangın çıktı' dedi. Hanım da içeride hala çıkmamış. Aşırı duman var girmek istedim giremedim” dedi.

İtfaiye yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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