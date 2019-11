İstanbul Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı İstanbul Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı İstanbul Ümraniye’de bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında üst katta mahsur kalan vatandaşlar merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanların yakınları ise endişe içerisinde yakınlarının kurtarılmasını bekledi. Olayda bazı bina sakinlerinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Haber Merkezi 27 Kasım 2019, 17:30 Son Güncelleme: 27 Kasım 2019, 18:01 İHA