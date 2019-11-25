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İzmir son dakika haberleri... Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda yangın

İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda yangın

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Ekipler, yangını 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Haber Merkezi AA
Yangının olduğu depodan siyah dumanlar yükseldi.
Yangının olduğu depodan siyah dumanlar yükseldi.

Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Depoya sabah gelen işçilerin alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yangına 13 itfaiye arazözü, ikisi merdivenli çeşitli tonajlarda itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. İZSU da 8 su tankeriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

DHA
Olay yerine 11 itfaiye aracının yanı sıra AKS 110 ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de sevk edildi.

Yanan maddenin plastik olması nedeniyle söndürme işleminin uzun süreceği, alevlerin başka bir yere sıçrama ihtimalinin bulunmadığı bildirildi.

DHA
Olay yerine 11 itfaiye aracının yanı sıra AKS 110 ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de sevk edildi.

Yangına ilişkin herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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