İstanbul Valiliği boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince bayrak dağıtımlarına başlandı.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü münasebetiyle 29 Ekim Haftası boyunca boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Valiliği tarafından boğazdaki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve boğazlardan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçmekte olan tüm gemilere 5 bin Türk Bayrağı dağıtılıyor.

DHA İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 96. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Haftası boyunca Boğaz'dan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kaydedilerek özel bir film oluşturuldu.

DHA Karar doğrultusunda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince bayrak dağıtımlarına başlandı. Ekiplerin bayrak dağıtımı, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kaydedilerek özel bir film oluşturuldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan fırkateynler, 29 Ekim günü Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar'da halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar gemileri, 29 Ekim Salı günü 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edebilecek.

DHA 25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Valilik tarafından Boğaz'daki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve boğazdan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçen tüm gemilere toplam 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtma kararı aldı.

29 Ekim günü Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir adet firkateyn ise Dolmabahçe önlerinde demirleyecek.

DHA 25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Valilik tarafından boğazdaki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve boğazdan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçen tüm gemilere toplam 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtma kararı aldı.

Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 10.00-18.00 saatlerinde Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi'nden teknelerle ulaşım sağlanacak.