İstanbul Valiliği: Galatasaray stat müdürünü darp eden 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınların yapıldığının görüldüğü aktarıldı.
Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alındığı ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edildiği belirtilen açıklamada, müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2 bin 318 seyircisinin tribündeki yerlerini aldığı ifade edildi.
Müsabaka esnasında 6222 sayılı yasaya uymayan toplam 35 şahsa "yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürattan işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirlerinin Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatı ile sonlandırıldığı aktarıldı.