İstanbul Valiliği'den 'hanutçuluğa' karşı yeni genelge: 50 santimetreden fazla yaklaşamayacaklar

23/10/2025, Perşembe
DHA
AA
İstanbul Valiliği, yeni önlemleri açıkladı.
İstanbul Valiliği bazı iş yerlerince sergilenen ve 'hanutçuluk' olarak da bilinen davranışların önüne geçilmesi için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda, turistik bölgelerdeki iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulması şartı getirildi.

İstanbul Valiliği yayımladığı genelgeyle hanutçuluğa karşı düzenleme getirdi. Genelgede, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtildi.

Turistlerin huzur ve güven içinde vakit geçirebilmelerinin kamu düzeni ile şehir imajı açısından önem arz ettiği kaydedilen genelgede, bazı iş yerlerince sergilenen, müşterilerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi veya ticari baskıya maruz bırakılması olarak nitelendirilen "hanutçuluk" olarak da bilinen davranışların hem kentin turizm imajını olumsuz etkilediği hem de esnafın genel itibarına zarar vererek turistlerin güvenlik ve huzurunu tehdit ettiği aktarıldı.

"Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir"
denilen genelgede yeni idari yaptırımlar da sıralandı.

Yedi maddelik genelge

  1. Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması,
  2. Esnaflarımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi,
  3. Belediyeler ve Emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi,
  4. Emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve dron kullanımının sağlanması,
  5. İş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 cm mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere hoş geldiniz diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması,
  6. İş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi,
  7. İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde 10 gün) gerekmektedir.


