İstanbul Valiliği'den 'hanutçuluğa' karşı yeni genelge: 50 santimetreden fazla yaklaşamayacaklar

Turistlerin huzur ve güven içinde vakit geçirebilmelerinin kamu düzeni ile şehir imajı açısından önem arz ettiği kaydedilen genelgede, bazı iş yerlerince sergilenen, müşterilerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi veya ticari baskıya maruz bırakılması olarak nitelendirilen "hanutçuluk" olarak da bilinen davranışların hem kentin turizm imajını olumsuz etkilediği hem de esnafın genel itibarına zarar vererek turistlerin güvenlik ve huzurunu tehdit ettiği aktarıldı.